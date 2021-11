De vicepresident van de autosportafdeling van Porsche, Thomas Laudenbach, zegt dat de fabrikant een intrede in de Formule 1 ‘serieus overweegt’. Volgens hem gaan veel zaken in de Formule 1 de goede kant op om die deelname mogelijk te maken: “Maar er is nog geen beslissing genomen.”

Het is ondertussen een jaarlijks terugkerend verhaal: Porsche en Audi overwegen een intrede in de Formule 1, maar steeds komt het er niet van. Dit jaar is dat toch een stuk anders, aangezien de huidige fabrikanten Mercedes, Ferrari, Renault en Red Bull/Honda zijn overeengekomen dat er concessies gedaan worden voor de motor die vanaf 2026 in de bolides terechtkomt. Daarmee staat de deur open voor de entree in 2026 van merken vanuit de Volkswagen Group. Volgens Auto, Motor und Sport wil de groep met zowel Porsche als Audi als motorfabrikant in de koningsklasse uitkomen.

Dat het niet opnieuw wat flirten is met de gedachte van een deelname aan de Formule 1, laat Porsche nu duidelijk weten. “Het is geen geheim dat we aan de Formule 1 denken”, zegt Thomas Laudenbach, vicepresident van de autosportafdeling van Porsche, tegen Motorsport.com. ” Het is geen geheim dat we met de FIA praten en het is ook geen geheim dat we het serieus overwegen. Maar er is nog geen beslissing genomen.”

“Voor zover ik weet gaan veel dingen in de Formule 1 de goede kant op wat betreft het belang van elektrificatie en het elektrische deel van de aandrijflijn”, vervolgt Laudenbach. “We zouden graag meer standaardonderdelen zien voor de krachtbron, de vrijheid voor elektrische onderdelen. Veel factoren die ik hier opnoem worden, voor zover we weten, mogelijk werkelijkheid.”

Porsche heeft dus nog geen beslissing genomen, maar Laudenbach weet ook dat de autofabrikant niet te lang kan wachten om die knoop door te hakken. “Eén ding is duidelijk: als we zo’n besluit nemen, dan kunnen we niet al te lang wachten. Als je in 2025 wil racen, dan moet je op tijd beginnen. Dat is waar we staan.” Voor Porsche zou een deelname aan de Formule 1 wel een goede stap zijn, meent Laudenbach. “Het is geen geheim dat de Formule 1 qua PR-waarde, fanbase en reclamewaarde extreem goed is ten opzichte van andere raceklassen. Daar bestaat geen twijfel over.”

