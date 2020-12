McLaren deels in handen van Amerikaanse investeerders na verkoop aandelen

McLaren heeft een deel van haar aandelen verkocht aan het Amerikaanse investeringsbedrijf MSP Sports Capital. De investeerders zullen het team helpen met een kapitaalinjectie van ongeveer 152 miljoen euro en McLaren Racing hoopt daarmee weer terug te keren naar de top in de Formule 1 en IndyCar.

McLaren wilde de zware klappen van de coronacrisis opvangen en sloot dan ook niet uit dat een deel van haar aandelen verkocht zou worden. Het team heeft bekendgemaakt dat dit nu ook gebeurd is: het Amerikaanse investeringsbedrijf MSP Sports Capital heeft een minderheidsbelang in het team verworven. MSP Sports Capital heeft vijftien procent van de aandelen in handen en dat kan oplopen tot 33 procent in 2022. McLaren zal dan een kapitaalinjectie krijgen van zo’n 152 miljoen euro.

Het management blijft grotendeels intact: McLaren-CEO Zak Brown blijft nu hij zich heeft toegewijd aan de lange termijn bij het team en Paul Walsh zal nog steeds voorzitter blijven van McLaren Racing. Wel komt Jahm Najafi, een van de nieuwe investeerders, aanschuiven als vicevoorzitter naast Shaikh Mohammed bin Essa Al Khalifa. De investering beperkt zich tot McLaren Racing en dus blijft het automerk McLaren nog steeds in handen van de McLaren Group.

“Deze investering vertegenwoordigt een sleutelmoment in de vooruitgang van McLaren Racing”, zegt McLaren-CEO Zak Brown. “MSP Sports Capital is in de eerste plaats een sportinvesteerder. Ze kennen de markt en hun team heeft aanzienlijke ervaring en bewezen succes in wereldwijde sportaandelen. Ze zijn zowel een partner als een aandeelhouder, met de mogelijkheid om hun netwerk en kennis in te zetten voor het lange termijnvoordeel van McLaren Racing.”

“Deze nieuwe investering ondersteunt ons plan om McLaren terug te laten keren in de strijd om raceoverwinningen en kampioenschappen in de Formule 1 en IndyCar, en zal ons positieve momentum versterken terwijl we meedogenloos blijven focussen op onze missie om terug te keren naar de top van het podium”, aldus Brown.

McLaren moest eerder dit jaar al een lening aanvragen van 165 miljoen euro bij de National Bank of Bahrain, dat deels eigendom is van het staatsinvesteringsbedrijf Mumtalakat, grootaandeelhouder van McLaren. Het team had toen te maken met een gebrek aan cash flow en zag zich dus genoodzaakt een lening aan te vragen, welke het uiteindelijk kreeg. Daarnaast heeft de McLaren Group eerder dit jaar het McLaren Technology Centre, het hoofdkwartier, in de verkoop gezet. Het is dan de bedoeling dat McLaren er wel kan blijven werken door de faciliteiten terug te leasen van de nieuwe eigenaar.

