Michael Andretti heeft ontkend dat de overnamepoging van Alfa Romeo Sauber door zijn Andretti Autosport op de financiële kant van het plaatje is stukgelopen. “Het ging om controle.”

Met medewerking van Jeroen Demmendaal

Sterker nog, volgens Andretti is er ‘helemaal niks van waar’ dat het om geld ging. “Ik wil daarom ook graag een einde maken aan de geruchten dat het niet is doorgegaan om de financiën. Het kwam uiteindelijk, te elfder ure, aan op zaken aangaande de controle. Dat heeft deze deal de nek omgedraaid.”

Hoewel Andretti niet specifiek ingaat op wat dat betekent, is het geen geheim dat er nooit sprake was van een volledige overname van Alfa Romeo Sauber. Andretti Autosport zou namelijk hebben ingezet op het kopen van tachtig procent van de aandelen van Islero Investments, het investeringsfonds dat eigenaar is van Sauber.

Naar verluidt zou de Zweedse miljardair Finn Rausing, de sleutelfiguur achter Islero, op de achtergrond bij het team betrokken hebben willen blijven. Hij zou ook een prijskaartje van 350 miljoen euro aan het belang van tachtig procent gehangen hebben. Daarnaast wilde hij garanties dat het team de komende vijf jaar genoeg budget zou hebben.

Los van dat Andretti nu beklemtoont dat de overname daar dus niet op is stukgelopen, geeft hij ook aan dat hij alleen ‘onder de juiste voorwaarden’ een deal wilde sluiten. “Dat heb ik ook altijd gezegd. Uiteindelijk waren de voorwaarden nu dus niet juist.”

‘Ik geef niet op’

Dat gezegd hebbende, geeft Andretti zijn Formule 1-ambities nog niet gelijk op. “We blijven kijken naar andere opties.” Volgens Andretti was het ‘een geweldig verhaal’ voor de Formule 1 geweest als het was gelukt. “Het is jammer dat het niet door is gegaan, maar ik geef dus niet op.”

Liberty Media, de Amerikaanse rechtenhouder van de Formule 1, liep volgens Andretti ook wel warm voor de entree van Andretti Autosport en wat extra Amerikaans vlagvertoon in de koningsklasse. Al heeft Liberty geen hulp geboden bij de overnamepoging.

Herta

Het afketsen van de deal tussen Andretti en Alfa Romeo betekent ook dat het Amerikaanse toptalent Colton Herta de oversteek van de Indycars naar de Formule 1 (voorlopig) niet maakt. Hij staat nog altijd bovenaan Andretti’s kandidatenlijstje als het lukt een team over te nemen. “Hij zou daar perfect voor zijn.”

De 21-jarige Herta, afgelopen seizoen goed voor drie zeges in de Indycars, is volgens zijn landgenoot nog altijd dé aangewezen Amerikaan om de Formule 1 te veroveren. “Ik geloof nog altijd dat hij competitief kan zijn in Europa. Er is geen reden waarom hem dat niet zou lukken.”

