Fernando Alonso zou IndyCar-coureur Colton Herta in de Formule 1 verwelkomen, mocht de Amerikaan de overstap maken als Michael Andretti een Formule 1-team overneemt. De Spanjaard gunt Herta een zitje omdat hij ‘zeer getalenteerd’ is, maar hij weet ook dat de Amerikaan geniet van de Indycars.

Er gaan geruchten dat Michael Andretti interesse zou hebben in een overname van het Alfa Romeo Formule 1-team. Hij zou al in vergevorderde gesprekken zijn met de eigenaren van het team, maar er is nog niks officieel bekendgemaakt. Mocht het wel zover komen, dan zou IndyCar-coureur Colton Herta hoog op het lijstje staan voor kandidaten voor het zitje naast Valtteri Bottas. De 21-jarige Amerikaan moet dan wel nog genoeg punten zien te behalen voor de vereiste superlicentie, maar als hij daar in slaagt zou Fernando Alonso hem graag in de Formule 1 verwelkomen.

“Hij is een erg goede coureur, zeer getalenteerd en nog erg jong”, zegt Alonso. “Hij is volgens mij de jongste IndyCar-racewinnaar en hij zit goed bij Andretti. Hij zou goed bij de Formule 1 passen, maar we hebben allemaal een eigen plan voor onze carrière. Ik weet niet wat Colton van plan is omdat ik er zeker van ben dat hij tevreden is in de IndyCar, net als Alex Palou die dit jaar kampioen werd. Hij is echt toegewijd aan het racen in de Verenigde Staten en geniet er ook echt van om daar te racen”, aldus de Spanjaard.

Dat de IndyCar-coureurs weinig genoemd worden voor een Formule 1-zitje wekt de indruk dat zij ondergewaardeerd worden, maar Alonso benadrukt dat dat zeker niet het geval is. “We respecteren allemaal heel veel coureurs in verschillende categorieën. Zij zijn de beste in hun klasse met hun rijtechnieken die anders zijn dan andere categorieën. De extreemste is misschien wel de Dakar, daar zijn de specialisten bijna onverslaanbaar”, zegt Alonso, die in 2020 zelf nog mee reed in de duinenrally in Saoedi-Arabië. “Waar je ook vandaan komt en in welke klasse je ook gewonnen hebt, je zal ze op pure snelheid nooit verslaan.”