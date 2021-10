Aston Martin-teameigenaar Lawrence Stroll zou de komst van Andretti Motorsport in de Formule 1 verwelkomen. Michael Andretti, de eigenaar van het team, zou volgens geruchten interesse hebben in een overname van Alfa Romeo en dat begrijpt Stroll wel.

Onlangs gingen er geruchten dat het Formule 1-team van Alfa Romeo op korte termijn overgenomen zou worden door Andretti Motorsport. Michael Andretti heeft een stevig portfolio in de autosport met teams in de IndyCar, IMSA, Extreme E, Formule E en de Australische Supercars en zou al langere tijd interesse hebben in een Formule 1-team. Hij zou zich daarbij richten op drie mogelijke teams.

Het ging om het Amerikaanse Haas, dat in handen is van Gene Haas, Williams, dat vorig jaar nog overgenomen werd door Dorilton Capital, en Alfa Romeo. Volgens de geruchten zou Andretti al in vergevorderde gesprekken zitten met met de eigenaar van Alfa Romeo, Islero Investments. Lawrence Stroll, de eigenaar van Aston Martin nadat hij in 2018 het noodlijdende Force India opkocht, zou de Andretti-familie verwelkomen in de Formule 1.

Lees ook: ‘Andretti dicht bij overname Alfa Romeo, IndyCar-ster Herta in beeld voor zitje’\

Foto: BSR Agency

“Andretti is een geweldige naam”, zegt Stroll tegen persbureau Reuters. “Ik ken de familie en ik denk dat ze een geweldige toevoeging zouden zijn voor de sport, als het waar is. Ik weet er niet veel meer van dan dat ik in de paddock heb gehoord dat er potentieel wat gaande is. Volgens mij hebben ze in de Verenigde Staten een overnamebedrijf voor speciale doeleinden opgericht en hebben ze gezegd dat ze iets in de autosport wilden opkopen. Ik begrijp dat volledig, ik zie de logica daarvan in”, aldus de Canadees.

Mocht het zover komen, dan zou IndyCar-coureur Colton Herta in beeld zijn voor het zitje. De 21-jarige Amerikaan, die voor Andretti Autosport rijdt, was een van de smaakmakers in de IndyCar dit seizoen en zou ook wel oor hebben naar de Formule 1, maar moet dan wel eerst genoeg punten voor de benodigde superlicentie zien te behalen.

Lees ook: Andretti zou Colton Herta graag in F1 zien: ‘Hij heeft het’

Mario Andretti, de pater familias, zou de Amerikaan graag in de Formule 1 zien. “Hij won ook nog eens op de juiste manier, met snelheid en een goede strategie. De laatste race die hij won was in Long Beach en startte hij vanaf P14, ik gaf hem minder dan 30 procent kans om te winnen maar hij kwam meteen naar voren. Hij heeft het, de kwaliteiten van iemand die maar eens per tien jaar langskomt, ik zou graag willen zien hoe hij het zou doen in de Formule 1”, aldus Andretti.