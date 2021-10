Michael Andretti, de Indycar-kampioen van 1991 en in 1993 kortstondig zelf Formule 1-coureur, zou dicht bij een overname van het Alfa Romeo F1-team zijn. Bovendien zou IndyCar-coureur Colton Herta dan in beeld zijn voor het zitje naast Valtteri Bottas.

Andretti heeft al een stevig portfolio in de autosport. Hij is met zijn Andretti Autosport actief in de IndyCar, IMSA, Extreme E, Formule E en de Australische Supercars. Het is al lange tijd een droom van Andretti om een Formule 1-team aan zijn portfolio toe te voegen.

Die droom lijkt hij binnenkort te kunnen verwezenlijken aangezien de geruchten steeds hardnekkiger worden dat Andretti in vergevorderde gesprekken is met de eigenaar van Alfa Romeo, Islero Investments. Hij zou een meerderheidsbelang in het bedrijf willen nemen. Op die manier zou de Amerikaan dan alsnog een Formule 1-team kunnen runnen, aangezien hij in 2018 die kans misliep toen het noodlijdende Force India werd opgekocht door Lawrence Stroll.

Mocht het zover komen, dan zou volgens de geruchten niemand minder dan IndyCar-coureur Colton Herta in beeld zijn voor het zitje naast Valtteri Bottas. De 21-jarige Amerikaan, die voor Andretti Autosport rijdt, was een van de smaakmakers in de IndyCar dit seizoen en zou ook wel oor hebben naar de Formule 1. Hij zou daarvoor wel nog eerst genoeg punten voor zijn superlicentie bij elkaar moeten te rapen, aangezien hij er nog niet genoeg heeft om ook in aanmerking te komen voor die benodigde superlicentie.