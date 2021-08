Michael Andretti wil nog altijd naar de Formule 1 met Andretti Autosport en overweegt daarvoor een bestaand team over te nemen. Een drietal teams komt hiervoor in aanmerking.

Dat meldt het doorgaans goed geïnformeerde Racer.com. Dat noemt Haas, Sauber Alfa Romeo en Williams als gegadigden. Dat het Amerikaanse Andretti Autosport – momenteel actief in de Indycars, IMSA, Extreme E, Formule E en Australische Supercars – het eveneens Amerikaanse Haas hierbij in het vizier heeft, mag geen verrassing zijn. Niet in de laatste plaats omdat teameigenaar Gene Haas de afgelopen jaren heeft getwijfeld aan zijn toekomst in de Formule 1.

Andretti, de Indycar-kampioen van 1991 en in 1993 kortstondig zelf Formule 1-coureur, zou naar verluidt ook een oriënterend gesprek hebben gehad met Haas. Verder dan dit zou het echter nog niet zijn gekomen. Bij Haas ligt natuurlijk ook een andere potentiële kaper op de kust in Dmitry Mazepin. De steenrijke vader van de huidige Haas-coureur Nikita Mazepin wil al langer een eigen team. Hij deed eerder een mislukte poging Force India over te nemen.

Sauber en Williams

De twee andere teams die tot Andretti’s opties zouden behoren, zijn Alfa Romeo en Williams. Hoewel Sauber tegenwoordig als Alfa Romeo door het leven gaat, is het geen eigendom van de Italiaanse automaker. Sauber is nog immer in handen van Islero Investments. Dit is de holdinggroep die is opgezet nadat de investeerders achter ex-Formule 1-coureur Marcus Ericsson het team in 2016 redden.

Williams zou vervolgens een mogelijkheid zijn omdat ook dit team in handen is van een investeringsmaatschappij, Dorilton Capital. Deze overname is echter vrij recent en dateert van medio 2020, toen de Williams-familie het team van de hand deed. Dorilton heeft sindsdien zelf al flink in Williams geïnvesteerd. Daarnaast heeft het een nieuw management aan het roer gezet.

Andretti vertelt aan Racer dat hij het geweldig zou vinden een Formule 1-team over te nemen, maar: “Er is nog een lange weg te gaan. Als de juiste mogelijkheid zich voordoet, zitten we er bovenop. Zover is het echter nog niet.” Het is overigens niet de eerste keer dat Andretti interesse toont in een Formule 1-team. In 2018 werd hij, net als Mazepin, genoemd als mogelijke koper van het noodlijdende Force India. Lawrence Stroll nam dat team uiteindelijk over.

