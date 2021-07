Alfa Romeo blijft ook de komende jaren actief in de Formule 1. Het Italiaanse merk, dat in 2018 terugkeerde in de sport als Alfa Romeo Sauber, tekende een ‘meerjarige’ verlenging van zijn samenwerking met het Zwitserse Sauber.

Het Italiaanse Alfa Romeo verlengt zijn samenwerking met Sauber Group. Sauber was tot en met 2017 een onafhankelijk Formule 1-team, in 2018 kwam Alfa Romeo aan boord als titelsponsor. Sinds 2019 gaat de formatie uit het Zwitserse Hinwil door het leven als Alfa Romeo Racing.

Kijk ook: Parabolica: Alles wat je moet weten over het sprintraceweekend in Silverstone

Die samenwerking wordt nu ‘meerjarig’ verlengd. “Dit toont de wens van beide partijen om samen verder te groeien op de grid”, zo schrijft het team in een statement. “We worden gedreven door passie en uitmuntendheid. De Formule 1 is een geavanceerd laboratorium voor de toekomstige elektrificatie van onze modellen. Dat is volledig in lijn met onze visie voor de komende jaren”, legt Alfa Romeo-CEO Jean-Philippe Imparato uit.

Ook Fred Vasseur, teambaas van het Formule 1-team van Alfa Romeo, is opgetogen met de verlenging van de samenwerking. “Alfa Romeo is de voorbije jaren een ongelooflijke partner geweest, en we zijn nog enthousiaster over de hoofdstukken die ons te wachten staan. De nieuwe reglementen geven ons de kans om nog een stap voorwaarts te zetten. Ik ben ervan overtuigd dat we in de perfecte positie verkeren om samen grote successen te boeken”, klinkt de Fransman hoopvol. “We kijken uit naar onze gezamenlijke toekomst en naar onze verdere opmars naar de kop van het veld.”

Lees ook: Formule 1 maakt plannen bekend om diversiteit te vergroten: ‘We willen net zo divers zijn als onze fanbase’