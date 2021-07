Na het #WeRaceAsOne initiatief van vorig jaar, waarmee de Formule 1 zich uitsprak tegen racisme, heeft de organisatie nu plannen bekend gemaakt om de diversiteit binnen de eigen gelederen te vergroten. Met studiebeurzen, stages en andere initiatieven hoopt de organisatie etnische minderheden, vrouwen en jongeren in armoede meer kansen te geven op banen en studies gericht op de Formule 1.

Chase Carey, voormalig CEO van de Formule 1, doneerde persoonlijk een miljoen dollar aan het nieuwe initiatief. Met dat geld worden onder andere tien studiebeurzen aangeboden voor jongeren die hun opleiding anders niet zouden kunnen betalen. Iedere studiebeurs betaalt voor zowel het collegegeld als levensonderhoud van de studenten naast de studie. Deelnemende universiteiten zijn Cambridge, Coventry, Oxford, Manchester Metropolitan, Strathclyde en MUNER, de motorvoertuig universiteit in Emilia-Romagna. De Universiteiten bepalen zelf de selectieprocedure om de ontvangers van de beurzen te kiezen.

Naast studiebeurzen biedt de F1-organisatie zelf ook traineeships en stageplekken aan voor minder bevoorrechte groepen. Voor de traineeship bij Formule 1 zijn twee plekken beschikbaar. Het programma begint in september en focust zich op ingenieurswetenschappen of werktuigbouwkunde.

Voor stages zijn meer plekken beschikbaar. Zes om precies te zijn, op lange en korte termijn. De stages zijn verbonden aan verschillende onderdelen van de organisatie. Twee plekken zijn echter al toegekend aan stagiaires bij het motorsport- en het marketingteam. De andere vier plekken worden de komende week gevuld door werving uit verschillende initiatieven die jonge mensen met beperkte onderwijs- of werkgelegenheidskansen opleiden en onderhouden.

Een eerlijke toekomst

Stefano Dominicali, de huidige CEO van Formule 1, is erg tevreden over de nieuwe initiatieven. “Formule 1 is een globale sport met fans over de hele wereld. Wij willen net zo divers zijn als onze fanbase”, zegt hij. “Dat is waarom we actie ondernemen om te zorgen dat getalenteerde mensen uit ondervertegenwoordigde groepen de beste kansen krijgen op een carrière binnen deze fantastische sport.” De Italiaan is blij een positieve bijdrage aan de wereld te mogen leveren. “Ik ben verheugd om aan te mogen kondigen dat studenten, trainees en stagiaires een kans krijgen hun dromen in Formule 1 te verwezenlijken. Ik weet zeker dat er een geweldige toekomst voor hen in het verschiet ligt.”

Op social media benadrukt de Formule 1 dat het initiatief niet bedoeld is om diversiteit te forceren. “Het gaat er om om alle mensen, van welke achtergrond dan ook, dezelfde kansen te geven op een carrière in de Formule 1”, leest het statement. “Wat die rol ook mag zijn.”