Engeland zag gisteravond de kans om na 55 jaar weer een internationale trofee te winnen door de vingers glippen. Na een enerverende finale in het Wembley Stadium in Londen verloor het Britse elftal de strafschoppenreeks van Italië. Missers aan de Engelse kant waren Marcus Rashford, Jadon Sancho en Bukayo Saka. Talentvolle spelers, jonge spelers en ook spelers van kleur. En vooral dat laatste heeft op social media tot verschrikkelijke uitlatingen geleid, ziet Lewis Hamilton.

“De racistische uitlatingen tegen onze spelers na de wedstrijd van gisteren is onacceptabel”, zegt Hamilton op Instagram. “Dit soort onwetendheid stoppen. Tolerantie en respect voor spelers van kleur mogen niet voorwaardelijk zijn. Onze menselijkheid mag niet voorwaardelijk zijn. Spreek alsjeblieft de mensen aan die je online haat ziet posten. Daag ze uit om de menselijkheid in iedereen te zien, ongeacht hun kleur.”

Hamilton is zelf de enige zwarte Formule 1-coureur en groot voorvechter van emancipatie binnen en buiten de sport. Met Mercedes en de Formule 1 zette hij meerdere projecten op om de diversiteit in de koningsklasse te vergroten, zowel op de grid als bij de engineers en officials langs de baan. Ook voor het voetbal gebruikt Hamilton zijn 23 miljoen volgers om zijn boodschap tegen racisme te verspreiden. “Elke sporter voelt de druk om te presteren, maar als je een minderheid bent die je land vertegenwoordigt, is dit een nóg moeilijkere ervaring. Succes zou voelen als een dubbele overwinning, maar een misser voelt als een dubbele mislukking als het wordt verergerd door racistische bejegeningen”, schrijft hij onder een foto op zijn profiel.

(Photo by Mark Sutton / Sutton Images)

“Ik wilde zo graag winnen, net als jullie allemaal. Maar voor mij was het veel meer dan het winnen van het EK, het was een veel groter geheel”, gaat hij verder. “Het walgelijke gedrag van enkelen laat echter zien hoeveel werk er nog gedaan moet worden. Ik hoop dat dit een gesprek start over acceptatie. We moeten werken aan een samenleving die niet vereist dat zwarte spelers hun waarde of plaats in de samenleving alleen door te winnen kunnen bewijzen.”

Niet de enige

Niet alleen Hamilton is verontrust door het gedrag van de Engelse supporters. Britse minister-president Boris Johnson noemde de handelswijze van de fans ‘verschrikkelijk’. Ook prins William uitte zijn zorgen op twitter. “Ik walg van het racisme gericht aan de Engelse spelers na de wedstrijd van gisteren”, schrijft hij. “Het is totaal onaanvaardbaar dat spelers dit weerzinwekkende gedrag moeten doorstaan. Het moet nu stoppen en alle betrokkenen moeten verantwoordelijk worden gehouden.”

Komend weekend kunnen Engelse sportliefhebbers zich weer opmaken voor het volgende spektakel op het Britse eiland. Tijdens de Grand Prix van Groot-Brittannië zal Hamilton proberen de Engelse fans alsnog reden te geven voor een feestje. Voor volle tribunes zal hij op Silverstone strijden tijdens de race op zondag en de aller eerste sprintkwalificatie op zaterdag. Hamilton gaat natuurlijk voor een dubbele overwinning, maar wil vooral dat niemand zich ooit nog als een dubbelde mislukking hoeft te voelen.