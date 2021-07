Het was de inzet van de verbale strijd tussen Mercedes en Red Bull, de flexi-wings. Sinds de Grand Prix van Frankrijk wordt de vleugels aan een nieuwe test onderworpen om te zien of ze niet te snel doorbuigen. Maar hoe gebeurt dat precies?

“Ik heb de auto van Max een stuk beter leren kennen”, zei Lewis Hamilton cryptisch na de Grand Prix van Spanje. De Brit zat rondenlang achter Verstappen opgesloten en concludeerde, al dan niet ingefluisterd, dat er beweging zat in de achtervleugel van Red Bull. Bij hoge snelheden zakt de vleugel naar beneden en daar zou het team van Max Verstappen voordeel uit halen. Reden voor Mercedes om alles uit de kast halen voor een verbod op de achtervleugel.

Lees ook: Marko geeft toe: ‘Red Bull moet iets te flexibele achtervleugel aanpassen’

Het was het startschot van een verbale oorlog tussen Christian Horner en Toto Wolff. Dr. Helmut Marko gaf toe dat zijn team uiteindelijk de vleugel iets heeft moeten aanpassen, volgens Horner een duur geintje. Er werd een nieuwe manier van testen ingevoerd die sinds de Grand Prix in gebruik is, onze huisfotograaf Peter van Egmond wist de procedure vast te leggen.

Foto: FIA Pool

Van Egmond: “In Frankrijk moesten ze voor het eerst aan de nieuwe regels voldoen. Toen ik zaterdag na de kwalificatie een wandelingetje maakte, zag ik de auto’s van de tien snelste coureur bij de scrutineering aan de nieuwe tests onderworpen worden.”

Lees ook: FIA introduceert speciale stickers om flexi-wings alvast te controleren



“Zoals je ziet, zijn de wielen eraf en rust de auto op de weegbrug met een testinstallatie eroverheen gebouwd die pneumatisch een bepaalde kracht op de achtervleugel uitoefent. Ik vind het daarom een speciale foto, maar vond het ook wel spannend: ik was toch benieuwd of de Red Bull door de nieuwe flextest zou komen en hoe -ie het daarna tegenover de Mercedes zou doen. Vooralsnog lijkt het echter alsof Mercedes’ geklaag Red Bull juist sneller heeft gemaakt.”

Foto: ©Peter van Egmond