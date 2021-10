Een Amerikaan in de Formule 1, met Alexander Rossi in 2015 voelt dat alweer als een eeuwigheid geleden. Nu Andretti Autosport dichtbij een overname lijkt van Alfa Romeo zwellen de geruchten aan, belofte Colton Herta lijkt in dat geval de favoriet te zijn voor het zitje naast Valtteri Bottas. Pater familias Mario Andretti dicht de 21-jarige Herta een kans toe in de koningsklasse.

De wereldkampioen van 1978 zei in de F1-podcast F1 Nation niet geheel op de hoogte te zijn wat betreft de overnameplannen van zoon Michael. “Ik ben geen woordvoerder van het team, ik zou wel willen maar denk niet dat ik daar heel goed in zou zijn. Maar voor zover ik weet zijn er nog wat loose ends.” Puntjes op de i, de laatste plooien die gladgestreken dienen te worden, in de eindfase: hoe dan ook, een deal lijkt aanstaande.

Daarmee zou Colton Herta een goede kans maken op het laatste beschikbare plekje in de Formule 1. De zoon van Bryan Herta werd de afgelopen twee jaar derde en vijfde in de Indycar en zou wel oren hebben naar een overstap naar de F1. “Ten eerste, hij is min of meer opgeleid in Europa. Vraag maar aan Lando Norris, zij hebben nog samen geracet in Engeland. Toen hij terugkwam naar Amerika was hij meteen sterk in de opstapklassen en won hij daarna races in de Indycar.”

Andretti is duidelijk onder de indruk van Herta. “Hij won ook nog eens op de juiste manier, met snelheid en een goede strategie. De laatste race die hij won was in Long Beach en startte hij vanaf P14, ik gaf hem minder dan 30 procent kans om te winnen maar hij kwam meteen naar voren. Hij heeft het, de kwaliteiten van iemand die maar eens per tien jaar langskomt, ik zou graag willen zien hoe hij het zou doen in de Formule 1.”

Met de Formule 1 in de lift is dit dan ook het juiste moment voor Herta om in te stappen, meent Andretti. “Met Miami volgend jaar hebben we straks twee races in de USA. Het zou geweldig zijn om een Amerikaan bij een redelijk team te hebben.” Daarnaast is Herta gretig, denkt de wereldkampioen. “Hier in de Verenigde Staten zou je je tevreden kunnen stellen met een carrière in de Indycar os Nascar maar bij Colton zie ik hij de F1 in zijn hoofd heeft. De timing zou goed zijn voor hem.”

De voorste rij van de Indy 500 in mei dit jaar met Rinus Veekay, Colton Herta en Scott Dixon. Foto: Getty Images)