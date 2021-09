Romain Grosjean lijkt vooralsnog allesbehalve spijt te hebben van zijn overstap naar de IndyCar. De oud-Formule 1-coureur leeft op in de Amerikaanse raceklasse, waar hij vooral geniet van ‘de vrijheid om de auto te besturen zoals jij dat wil’: “Je hoeft niet om te kijken naar het oplaadsysteem, een pushmodus, de bandentemperatuur enzovoorts.“

Haas F1-team besloot vorig jaar om het roer om te gooien en Romain Grosjean en Kevin Magnussen de laan uit te sturen en twee rookies aan te nemen. Grosjean besloot zijn racecarrière een vervolg te geven in de Verenigde Staten, waar hij een zitje kon krijgen in de IndyCar. De Fransman heeft dit seizoen al drie keer op het podium gestaan, terwijl hij het in de Formule 1 de laatste jaren vooral moest doen met enkele puntenfinishes. Een wereld van verschil dus, en een overstap waar Grosjean voorlopig weinig spijt van lijkt te hebben.

Foto: BSR Agency

“Ik was een van de twintig gelukkige jongens ter wereld die de Formule 1 haalden”, zegt Grosjean, geciteerd door SpeedCafe. “Ik heb een ongelooflijke carrière gehad. Ja, de afgelopen jaren waren een beetje zwaar en frustrerend. Ik wist wel hoe ik moest rijden, maar ik kon niks laten zien.”

“Om dan ergens terecht te komen waar je vooraan kunt vechten en een engineer hebt die zegt dat je de snelste auto op de baan bent en aan de leiding ligt, vecht om het podium, dat is zeker een opleving”, vervolgt Grosjean. “Ik snap dat heel veel kinderen de Formule 1 willen bereiken. Maar als je daar elk weekend achteraan staat, dan ben je hier beter af.”

Wat de IndyCar voor Grosjean dan zo bijzonder maakt? “Het is de vrijheid om de auto te besturen zoals jij dat wil”, legt hij uit. “Je hoeft niet om te kijken naar het oplaadsysteem, een pushmodus, de bandentemperatuur enzovoorts. Je stapt gewoon in, verlaat de pitstraat en pusht elke ronde. Je pusht, pusht, pusht en gaat dan naar binnen voor nieuwe banden. De mogelijkheid om van elke ronde te genieten, om competitief te zijn in welk team dan ook, samen met de sfeer in de paddock met de steun van de fans, dat is een pakket waar ik heel erg van geniet”, aldus Grosjean.

