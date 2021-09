Colton Herta heeft op dominante wijze de voorlaatste race het het Indycar-seizoen naar zich toe getrokken, al deed Alex Palou hele goede zaken voor het kampioenschap met een tweede plaats. Romain Grosjean was de smaakmaker met een inhaalrace van de dertiende naar de derde plek. Rinus van Kalmthout werd achttiende.

Voor de op Laguna Seca oppermachtige Herta was het de tweede zege van het jaar. De ogen waren echter vooral gericht op titelkandidaten Palou, Pato O’Ward, Josef Newgarden, Scott Dixon en outsider Marcus Ericsson. Na de race van zondag kan er echter een streep door de namen van Dixon en Ericsson. Newgarden – zevende op Laguna Seca – is verder alleen nog op papier kanshebber op het kampioenschap.

Lees ook: Indycar: Palou pakt P1 in Portland, Van Kalmthout zeventiende

De finale in Long Beach, volgende week, wordt zo in de praktijk een showdown tussen Palou en O’Ward. Zoals gezegd deed Ganassi’s Palou goede zaken in het kampioenschap met zijn tweede plek. De Spanjaard staat nu 35 punten voor op McLaren-coureur O’Ward, die als vijfde finishte op de baan net buiten Monterey. In Long Beach zijn maximaal 54 punten te verdienen. Newgarden staat er 48 achter dus is normaliter enkel mathematisch nog titelkandidaat.

(tekst loopt door onder de foto)

Grosjean maakt moves

Behalve op de titelrivalen, waren de spotlights ook op ex-Formule 1-coureur Grosjean gericht. Dat begon al toen hij vrijdag de pace car crashte, maar zondag maakte hij dat meer dan goed met een geweldig optreden. De Fransman, die er ooit van droomde chefkok te worden en zelfs een kookboek heeft geschreven, ontpopte zich met enkele geweldige inhaalacties tot smaakmaker van de race.

Grosjean pakte een aantal van zijn rivalen – waaronder zesvoudig Indycar-kampioen Dixon – in de beroemde Corkscrew. Kers op de taart was zijn move op Graham Rahal voor P3, twaalf ronden voor het eind. Al maakte hij later nog flink contact met NASCAR-legende (en achterblijver) Jimmie Johnson. Dankzij zijn P3 mag Grosjean, ondanks dat hij drie races heeft overgeslagen, nog hopen op de Rookie of the Year-titel. Hij vecht daar om met Scott McLaughlin.

Van Kalmthout

De Rookie of the Year van 2020, Rinus van Kalmthout, kent een lastige tweede helft van zijn tweede seizoen. De Nederlander stond na acht races vijfde in het kampioenschap, maar miste een race door een blessure en is inmiddels afgezakt tot buiten de top tien. Aan snelheid ontbreekt het de Hoofddorper niet, aan geluk wel. Nadat hij ook vorige week in Portland al sterk reed, maar de neutralisaties verkeerd voor hem vielen, zat het ook in Laguna Seca tegen.

Van Kalmthouts team Ed Carpenter Racing had in de vrije trainingen moeite een goede balans te vinden. In de kwalificatie bleef zijn gas hangen en moest hij genoegen nemen met de 24ste plek. In het begin van de race was de balans van de auto ook nog niet naar wens. Enige aanpassingen hielpen wel en Van Kalmthout vocht zich goed naar voren, richting de top vijftien.

Voor zijn vierde en laatste pitstop zorgde miscommunicatie er echter voor dat Van Kalmthout onnodig door de pits reed. Spijtig, want anders had hij aanspraak kunnen maken op een finish op de rand van de top tien. De snelheid zat er na zijn tweede pitstop namelijk zeker in bij Van Kalmthout, die nu elfde in de stand staat. Het Indycar-seizoen telt nu nog één race. Volgende week zondag 26 september wacht de finale in Long Beach.

Lees ook: Toen Rinus van Kalmthout tegen zijn vader racete: ‘Ik dacht, ik rem die ouwe even uit’