Van Indianapolis tot Sebring en Daytona: Rinus en Marijn van Kalmthout hebben op heel wat legendarische Amerikaanse circuits herinneringen gemaakt. Toch kwam een van de meest memorabele momenten voor vader en zoon op maar een halfuur van hometown Hoofddorp, toen ze in 2017 in Zandvoort samen op de grid stonden. “Ik kwam erachter dat die ouwe best snel is.”

Je hebt autosportminnende vaders en zonen die wel eens op de kartbaan tegen elkaar racen, maar samen onder toeziend oog van zo’n honderdduizend fans op een zonnig Zandvoort de eerste rij van de grid innemen met twee bolides die samen dik 1400 pk produceren? Dat is andere koek. Rinus van Kalmthout en zijn vader Marijn deden het in 2017 tijdens de – toepasselijk genaamde – Jumbo Familiedagen. In de Boss GP Series, met Van Kalmthout senior in een Benetton uit 1997 en junior in een auto uit de ‘juniorklassen’, een GP2-auto met Judd V8 en 700 pk.

Rookmonster

De jongere van de twee Van Kalmthouts claimde in Zandvoort pole voor de eerste Boss GP-race, met zijn vader naast zich op de grid. Marijn en Rinus broedden allerlei plannetjes uit over hoe het spelletje te spelen. “Maar Rinus verremde zich bij het ingaan van Tarzan toen hij ‘die ouwe’ wilde uitremmen”, vertelt Marijn van Kalmthout FORMULE 1 Magazine. “Als ik had ingestuurd, had ik beide auto’s opgevouwen.”

Rinus van Kalmthout probeert zijn vader Marijn uit te remmen op Zandvoort. Foto: RVK PR/ Fast Company.

Rinus, ter verduidelijking en (enigszins) ter verdediging: “Ik reed dat jaar in de USF2000 en was die auto’s gewend. Die hadden maar 175 pk en – belangrijk – geen keramische remmen. Die GP2 wel, en die moest je goed opwarmen. Dat wist ik nog niet en had ik dus niet gedaan. Voor de race dacht ik nog: ‘Het is wel vet als ik mijn pa even uitrem’, maar de remmen waren ijskoud en ik kwam als een rookmonster voorbij. Gelukkig was pap scherp!”

Heel gaaf

Rinus van Kalmthout reed nog wel naar de tweede plek. Zijn vader finishte verder terug na een lekke band. In race twee waren ze slachtoffer van chaos bij de start. Toch was het ‘heel gaaf’, zegt de tegenwoordig in de Indycars racende Rinus, om met zijn vader op de grid staan en racen. “Ik ben er zo ook achter gekomen dat die ouwe best snel is!” Het Boss GP-avontuur kreeg voor Rinus een vervolg met podiums op Paul Ricard en een zege op Imola, maar was uiteindelijk vooral een voorproefje voor later: voor het echte werk in de Indycars.

