Rinus van Kalmthout heeft in Portland genoegen moeten nemen met de zeventiende plaats, terwijl Alex Palou er naar zijn derde zege van het Indycar-seizoen reed.

Palou pakte zo de leiding in het kampioenschap terug. Titelrivaal Pato O’Ward, voor Portland de kampioenschapsleider, finishte als veertiende. Palou’s Ganassi-teamgenoot en tevens titelrivaal Scott Dixon (vierde in de stand) beperkte de schade met een derde plaats. Dat was nog best een verrassing, nadat Felix Rosenqvist hem een kleun gaf bij de start.

De start was sowieso hectisch, met Rosenqvist en de Ganassi’s die rechtdoor schoten – net als de uiteindelijke nummer twee Alexander Rossi. Verder terug in het veld was het ook chaos. Door alle incidenten kwam O’Ward op kop, voor Graham Rahal, al slaagden zij er dus niet in daar te blijven.

De race op Portland International Raceway liep tussen enkele neutralisaties door ook op een strategisch spel uit. De agressief rijdende Rossi en Rahal zorgden daarbij voor het nodige vermaak. Minder leuk, in elk geval voor topteam Penske, was de latere botsing tussen Simon Pagenaud en Will Power.

Josef Newgarden, de nummer drie in het klassement en Penske’s enige titelkandidaat, finishte als vijfde. Van Kalmthout kwam als zeventiende over de streep. De Nederlander was als 25ste begonnen door een gridstraf voor een motorwissel. Ook in de race zat het ondanks een sterk tempo niet mee voor de Hoofddorper.

“Als je als 25ste start en zestien posities wint om negende te liggen, is het zwaar als je uiteindelijk toch als zeventiende finisht”, schrijft Van Kalmthout op Twitter. “Ik had een goede race, maar we hadden gewoon te veel pech met neutralisaties die niet goed voor ons vielen.”

