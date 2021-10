De veelbesproken overname van Alfa Romeo Sauber door het Amerikaanse Andretti Autosport lijkt definitief van de baan. Eigenaar Islero Investments zou commerciële voorwaarden hebben gesteld die te hooggegrepen zijn voor Andretti.

Dat bericht The-Race, dat op basis van meerdere bronnen meldt dat er geen deal meer komt. Voor meer details over de financiële eisen verwijst de Engelse publicatie naar het Duitse Auto, Motor und Sport. Dat stelde afgelopen weekend dat met name Finn Rausing, de Zweedse miljardair achter Islero Investments, flinke garanties wilde.

350 + 250 miljoen

Los van een prijs van 350 miljoen euro voor 80% van de aandelen, zou Islero ook de zekerheid hebben gewild dat er de komende 5 jaar elk seizoen 50 miljoen euro in het team werd gestoken. Dit had naar verluidt ook vooraf ingelegd moeten worden.

Dit ‘fonds’ had ervoor moeten zorgen dat het team ook bij financiële tegenslag overeind zou blijven onder de budget cap. Dit bijvoorbeeld bij het wegvallen van een of meer sponsoren, zoals titelsponsor Alfa Romeo. Dat heeft voor onbepaalde tijd bijgetekend, maar wel met jaarlijkse ‘evaluaties’.

Of Alfa Romeo was aangebleven als de overname was gelukt, was niet publiekelijk bekend. Islero Investments zou, zo willen paddockgeruchten, ook niet per se hebben willen verkopen. Het staat wel open voor een overname, maar enkel onder de juiste voorwaarden.

Geen Herta, wel Zhou?

Met de komst van Andretti ogenschijnlijk van de baan, kan er ook een streep door de naam van de Amerikaanse coureur Colton Herta als mogelijke teamgenoot van Valtteri Bottas. De meest serieuze kandidaat-teamgenoot voor Bottas lijkt nu de Chinees Guanyu Zhou.

