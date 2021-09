Op papier zijn er nog twee Formule 1-zitjes vrij voor 2022, al is er zowel om het vacante plekje bij Alfa Romeo als dat bij Aston Martin genoeg te doen. Tijd voor een korte update van dit toch weer gekke silly season.

Om maar bij Alfa Romeo te beginnen: daar staan volgens teambaas Frédéric Vasseur een aantal namen op het lijstje om teamgenoot van Valtteri Bottas te worden bij het nog altijd door het Zwitserse Sauber gerunde team. Volgens Blick kan de naam van de huidige Alfa Romeo-rijder Antonio Giovinazzi na zijn slechte zondag op Monza worden doorgestreept. ‘Zijn dagen zijn geteld’, kopt het dagblad uit Saubers thuisland.

Welke namen nog wel op het lijstje prijken? Die van Formule 2-coureurs Guanyu Zhou en Théo Pourchaire, meldt Blick. Zhou staat momenteel tweede in de Formule 2. Aantrekkelijk dan de prestaties van de Chinees zijn z’n vermeende sponsorbudget, dat tussen de twintig en dertig miljoen euro zou liggen, en paspoort. Zhou kan zowel Alfa Romeo als de Formule 1 toegang bieden tot de enorme Chinese markt, wat uiteraard interessant is.

(tekst loopt door onder de foto)

Guanyu Zhou is een belangrijke kandidaat bij Alfa Romeo. De 22-jarige Chinees won dit jaar drie races in de F2 en staat tweede, maar is ook commercieel heel interessant.

Pourchaire is daarentegen misschien meer een raspaardje, maar is nog maar net achttien. Vasseur acht hem een toptalent, maar 2022 komt in zijn ogen te vroeg voor de nummer vijf uit de Formule 2. Idealiter zou hij de Fransman in 2023 in één van zijn auto’s zetten. Volgens Auto, Motor und Sport wringt daar ook de schoen in de onderhandelingen met Zhou. De Chinees zou geen deal voor slechts één jaar willen tekenen, wetende dat Pourchaire klaarstaat voor 2023.

En Nyck de Vries, is hij nog in beeld? Ja, volgens Autosport en verschillende Duitse media. Ook FORMULE 1 Magazine heeft afgelopen weekend in Monza vernomen dat De Vries hoop mag blijven houden. Ondanks dat zijn Mercedes-link volgens Vasseur niet per se helpt. Alle kandidaten moeten sowieso nog even geduld hebben: Vasseur wil de Formule 2-races in Sotsji afwachten alvorens een keuze te maken.

Lees ook: De Vries kan F1-kans ook niet voorspellen: ‘Het gaat ook om harde business’

Wat wil Vettel?

Bij Aston Martin is het ondertussen wachten wat er met Vettel gebeurt. Of wellicht liever: afwachten wat Vettel wil. Op zich lijkt het lichten van de optie in het contract van Vettel een slam dunk. De Duitser is als viervoudig wereldkampioen een mooi uithangbord voor de Britse automaker. En niet alleen dat, hij presteert na een stroeve start ook heel behoorlijk.

Vettel staat 9-5 voor in het kwalificatieduel met Lance Stroll, terwijl het qua punten 35-24 in zijn voordeel staat. Had hij zijn tweede plaats in Hongarije niet hoeven inleveren, dan was zijn voorsprong nog een stuk groter geweest. Teambaas Otmar Szafnauer en eigenaar Lawrence Stroll hebben dan ook benadrukt graag met hem door te gaan en erop te vertrouwen dat het daar ook van komt.

Lees ook: Aston Martin weerspreekt geruchten: ‘Vettel blijft absoluut bij het team’

Volgens Szafnauer zit het oponthoud hem in het uitonderhandelen van details – normaal, bij het lichten van een optie. Volgens kwade tongen in de paddock zit het hem echter vooral in vragen als of Vettel het nog leuk vindt, zich lekker voelt bij Aston Martin en zich niet liever inzet voor het milieu dan achter het stuur van een Formule 1-auto. Auto, Motor und Sport en F1-Insider zeggen dat er rond de Russische Grand Prix duidelijkheid moet volgen – en dat Vettel doorgaat.

FORMULE 1 nr. 11/12 ligt nu in de winkel of is hier te bestellen!