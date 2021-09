Aston Martin-teambaas Otmar Szafnauer stelt dat er niks waar is van de berichten dat Sebastian Vettel en het team overhoop liggen in hun onderhandelingen over het lichten van zijn optie voor 2022. “Het gaat gewoon om details.”

Szafnauer stelt tegenover Motorsport.com zelfs dat er in tegenstelling tot wat door verschillende media is gesuggereerd, geen sprake is van frictie tussen Vettel en Aston Martin. “Dat is honderd procent niet waar”, zegt Szafnauer.

Hoewel Szafnauer niet ontkent dat het team en Vettel er nog niet uit zijn voor 2022, is dat volgens hem de normale gang van zaken. “Hij heeft een contract voor meerdere jaren, met opties voor beide partijen. Als het om dat soort opties gaat, zijn er altijd details waar je tot aan de deadline over onderhandelt.”

“Dat is ook precies wat nu speelt”, vertelt Szafnauer. Bang dat het misloopt, is hij niet. “Er is totaal geen frictie. Vraag het hem maar, en ik garandeer je dat hij zegt dat hij het hier geweldig naar zijn zin heeft. Het gaat gewoon om details.” De Britse renstal heeft dan ook geen ‘plan B’, net zo min als dat voor Vettel geldt, verklaart Szafnauer.

Was er al sprake van enige twijfel geweest, vervolgt Szafnauer, dan had Aston Martin eerder in het jaar wel naar alternatieven gekeken. De Amerikaan verwacht dus nog altijd dat hij ‘spoedig’ officieel kan aankondigen dat Vettel bij Aston Martin blijft.

