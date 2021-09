Het heeft er alle schijn van dat Sebastian Vettel ook in 2022 voor Aston Martin zal rijden. Teambaas Otmar Szafnauer zegt dat het een kwestie is van het normale proces doorlopen en zegt dat het nu tijd is om te praten over de toekomst. Ook lijkt Lance Stroll te kunnen rekenen op een langer verblijf bij het team.

“Het is een één-plus-één contract”, zegt Szafnauer over het contract van Vettel. Hij doelt daarmee op een contract dat in ieder geval voor één seizoen geldt maar wel een optie bevat waardoor dat, bij goed presteren, een jaartje verlengd kan worden. “Er zijn bepaalde deadlines binnen het contract waarvoor we de zaken moeten afronden. We zitten nog niet aan die deadlines, dus het is een normaal proces”, benadrukt hij.

De kans is groot dat Aston Martin gebruik zal maken van de optie om het contract met een jaar te verlengen. “We houden van Sebastian en Sebastian houdt van ons. Het is nu de tijd om te praten over wat we volgend jaar gaan doen.”

Ook voor Lance Stroll, de zoon van teameigenaar Lawrence Stroll, lijkt er goed nieuws in te zitten. “Hij heeft heel goed gereden”, oordeelt Szafnauer. “Hij heeft wat pech, lekke banden en wat crashes gehad. Maar zijn rijkunsten hebben een goede indruk achtergelaten. Hij heeft alleen wat meer geluk nodig om meer punten te scoren.”

