Sebastian Vettel blijft maar indruk maken op zijn bazen bij Aston Martin. “Hij kijkt naar elk detail”, onderstreept teambaas Otmar Szafnauer de zucht naar perfectie van de ‘briljante’ Vettel.

Dat Vettel zo hands-on te werk gaat, is geen verrassing. De Duitser is immers niet zonder reden een viervoudig wereldkampioen. Daarnaast heeft hij de reputatie een keiharde werker met een oog voor detail te zijn. In zijn Ferrari-jaren was hij bijvoorbeeld geregeld met een klein notitieblokje in de pits te zien.

Zelfs nu hij met 268 races achter zijn naam alles wel heeft gezien en gedaan, heeft Vettel volgens Szafnauer nog altijd overal oog voor. “Sebastian heeft de mentaliteit naar ons meegebracht waar hij eerder al die races en titels mee heeft gewonnen. Hij kijkt naar elk detail om performance te vinden, onderzoekt elke optie”, vertelt hij Motorsport.

De 34-jarige Heppenheimer gaat volgens Szafnauer in alle opzichten ‘heel methodisch te werk’. “Sebastian is briljant”, zo prijst zijn Aston Martin-teambaas hem. Door zijn manier van werken, stelt Szafnauer, maakt Vettel heel Aston Martin beter. “Hij tilt ons naar een hoger niveau.”

Wat Szafnauer verder belangrijk vindt, is dat Vettel het plezier in het racen lijkt te hebben hervonden bij Aston Martin. “Dat was ook de insteek waarmee hij naar ons team kwam.” Vettel heeft in de eerste seizoenshelft dertig punten gepakt en één podiumplek. Zijn tweede podiumplaats werd hem ontnomen door een diskwalificatie.

