Aston Martin zegt dat het sinds het begin van dit seizoen ‘alle zichtbare onderdelen’ heeft aangepast. Het team ziet ook dat die updates hebben gewerkt, al weten ze ook: “Onze auto is nog altijd niet de snelste.”

Vorig jaar, toen Aston Martin nog Racing Point heette, stond het team nog op 120 punten na de eerste elf races. Dat zijn er dit seizoen slechts 48. Aston Martin kende een moeizame start van het seizoen maar profiteerde optimaal van de chaos in Azerbeidzjan en was sterk in de straten van Monaco. Verder moet het team het vaak doen met punten die op één hand te tellen zijn. Om weer de weg terug naar voren te vinden heeft Aston Martin hard gewerkt om onderdelen aan te passen.

“Het was en is een min of meer oneindig proces van iteratieve ontwikkeling”, zegt Tom McCullough, de performance director van het team over de nieuwe onderdelen. “Als gevolg daarvan is er bijna geen extern zichtbaar onderdeel van onze auto dat niet is verbeterd tussen Bahrein en Silverstone. Of om het anders te stellen, als een deel van onze auto geraakt wordt door de wind, hebben we dat onderdeel al waarschijnlijk ergens in de afgelopen vier maanden voorzien van een update.”

Volgens McCullough hebben die updates ook hun werk gedaan. “Het werkt. We weten dat onze auto nog altijd niet de snelste is, maar het komt steeds meer in de buurt van de prestaties van onze grootste concurrenten dan aan het begin van het seizoen. Dat is het resultaat van een zeer zorgvuldig beheerd programma van aero-ontwikkeling. Daarbij kwam natuurlijk wel ‘trial and error’ bij om de hoek kijken, maar het heeft ook echt resultaten geleverd”, aldus de performance director van Aston Martin, die benadrukt dat het team net als de rest van het veld zich nu vooral zal richten op 2022.

