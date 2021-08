Sebastian Vettel is over het algemeen zeer te spreken over de nieuwe 18-inch banden voor 2022. De Duitser zegt dat de banden meer grip geven in langzame en middelsnelle bochten, maar er is ook een nadeel: “Het zich wordt belemmerd.”

Vettel stapte na de Grand Prix van Groot-Brittannië in de AMR21 voor een bandentest van Pirelli. Vanaf 2022 zullen de Formule 1-coureurs namelijk op 18-inch velgen rijden die dus een stuk groter zijn dan de huidige Pirelli-banden. Om zich daarop voor te bereiden krijgen de teams dit jaar al de kans om die banden te testen, zoals ook op de Hungaroring gebeurde na de Hongaarse Grand Prix. Er zitten voor- en nadelen vast aan de 18-inch banden ten opzichte van de 13-inch banden van nu, zegt Vettel.

“Je kan langer op de limiet rijden zonder dat ze oververhit raken”, zegt Vettel tegen Auto, Motor und Sport. “Ze zijn comfortabeler op de kerbstones en geven meer grip in langzame en middelsnelle bochten. Voor mijn gevoel was ik sneller op sommige stukken dan met de huidige banden.”

Lees ook: Vettel verliest definitief tweede plaats na diskwalificatie: Aston Martin ziet af van beroep

Toch hangen er nog wel haken en ogen aan de nieuwe banden. Met name het zich zou minder zijn door de grootte van de banden, meent Vettel. “De grote banden maken het zicht naar voren nog slechter. Ook de spiegelbevestigingen belemmeren het zicht. Het was beter toen de spiegels nog aan de halo bevestigd waren.” Met het oog op 2022, wanneer de Formule 1 op technisch vlak een revolutie ondergaat, zou het nog eens erger kunnen worden, voorspelt de viervoudig wereldkampioen. “Met de wielkappen en de grote banden kan je de kerbstones niet eens zien”, zegt hij op basis van simulatorwerk.

In FORMULE 1 nr. 10 lees je alles over de Grand Prix van Hongarije en het weekend van Max Verstappen. FORMULE 1 nr. 10 ligt nu in de winkels en bij abonnees op de mat. Klik hier om het nieuwe magazine te bestellen! Gebruik code GRATIS voor gratis verzending.