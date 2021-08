Ruim een week na de Grand Prix van Hongarije is dan toch de diskwalificatie van Sebastian Vettel definitief. De Duitser moet zijn tweede plaats afstaan aan Lewis Hamilton en verliest zo achttien punten omdat er te weinig brandstof uit de auto gehaald kon worden voor de FIA-test. Aston Martin heeft besloten af te zien van het beroep.

Vettel werd uit het resultaat van de Hongaarse Grand Prix geschrapt omdat er te weinig brandstof uit de tank gehaald kon worden bij de willekeurige keuring door de FIA na de race. Teams moeten daarbij een liter kunnen afstaan aan de FIA, maar uit de Aston Martin met nummer vijf erop kwam slecht 300 milliliter gegleden.

Teambaas Otmar Szafnauer was ervan overtuigd (‘we kunnen het bewijzen’) dat er 1,74 liter in de brandstoftank zat en dat er dus nog 1,44 liter in de auto moest zitten. Hierop tekende het team beroep aan tegen de diskwalificatie van Vettel. Bovenop het beroep verzocht Aston Martin de stewards om de straf te herzien. Daar ving het bot omdat, hoewel het bewijs nieuw was, het team niet met feiten kwam waarom het die ene liter niet uit de tank kon persen. Bovendien gaf het team zelf aan tijdens de videoconferentie dat er minder dan een liter resteerde door een ‘in eerste instantie onopgemerkte storing in het brandstofsysteem’. Dat verklaarde echter nog steeds niet waarom er maar 0,3 liter uit de auto gehaald kon worden en dus wezen de stewards het verzoek tot herziening af.

Daarmee kwam nog niet officieel een einde aan het verhaal, aangezien het beroep tegen de diskwalificatie nog liep. De kans dat Aston Martin die zaak zou winnen was bijzonder klein na het oordeel van de stewards bij de herziening. In plaats van het beroep door te zetten heeft Aston Martin besloten deze te laten vallen. “We hebben ons standpunt overwogen en met het oordeel van de FIA-stewards, dat er nieuw, helder bewijs was dat er een storing in het brandstofsysteem zat, in ons achterhoofd, hebben we ons beroep ingetrokken omdat we van mening zijn dat dit niet opweegt tegen de voordelen van het door laten gaan”, aldus het team in een verklaring.

De diskwalificatie van Vettel staat nu dus definitief, waardoor hij zijn tweede plaats in de Grand Prix van Hongarije moet inleveren. Hij kust de bokaal dus vaarwel, want die mag hij doorgeven aan Lewis Hamilton. De Brit pakt nu definitief de achttien punten en loopt zo dus twee punten uit op Max Verstappen, die door de kwalificatie slechts een puntje meer pakte tegenover de drie van zijn grote titelconcurrent. Carlos Sainz mag door de diskwalificatie van Vettel alsnog een podium aan zijn lijstje toevoegen.

