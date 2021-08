Aston Martin is er niet in geslaagd om de stewards tot een herziening van de diskwalificatie van Sebastian Vettel te overtuigen. Het team had nieuw ‘significant’ bewijs, maar de stewards vonden dat niet goed genoeg. Het beroep tegen de diskwalificatie loopt wel nog.

Vettel werd na afloop van de Grand Prix van Hongarije gediskwalificeerd. De Duitser moest zijn Aston Martin in de uitloopronde op het circuit achterlaten vanwege een probleem met de opvoerpomp, gaf het team aan. Achter de schermen wilde de FIA een proefmonster nemen van de benzine in de bolide, maar er kon slechts 300 milliliter uit de tank gehaald worden waar teams minstens een liter moeten kunnen afstaan. De enige straf die op deze overtreding van de regels staat is een diskwalificatie.

Toch wist teambaas Otmar Szafnauer dat er wel degelijk genoeg brandstof in de tank zat. Volgens hun gegevens zou er in totaal 1,74 liter in de brandstoftank zitten, maar kon er dus slechts 0,3 liter uit gehaald worden door het probleem met de opvoerpomp.

Aston Martin gaf aan een beroep te overwegen en kreeg 96 uur de tijd om ook echt in beroep te gaan. Daar nam het team alle tijd voor, aangezien het met enkele uren voor het verstrijken van de tijd bevestigde in beroep te gaan. Maar Aston Martin wilde niet alleen in beroep gaan tegen de diskwalificatie: ze gaven aan ‘significant nieuw bewijs’ met betrekking tot de diskwalificatie te hebben gevonden dat ‘niet aanwezig was’ op het moment dat de stewards het besluit namen. Daarom vroeg het ook expliciet om een herziening van de straf.

Vandaag vond om 15:00 uur een videoconferentie plaats waarbij Aston Martin het bewijs moest aanleveren voor de herziening van de straf. De stewards hebben in een uitgebreid document uitgelegd dat zij het nieuwe bewijs niet voldoende vinden om de straf te herzien. De stewards zeggen dat Aston Martin met feiten had moeten komen dat er nog meer dan een liter in de auto zat, maar dat dus niet deed. Het bewijs van het team werd wel nieuw genoeg bevonden, maar dat veranderde niets aan het feit dat het team niet die ene liter brandstof kon aanleveren. “De verklaring waarom niet voldaan kon worden aan deze verplichting is niet relevant met betrekking tot het besluit of er een overtreding van de regels heeft plaatsgevonden”, laten de stewards in het document weten.

Aston Martin gaf na de race nog aan dat er dus ongeveer 1,44 liter in de auto van Vettel zou zitten, maar tijdens de videoconferentie heeft het team aangegeven dat een analyse van verschillende data na 1 augustus aantoont dat er ‘zelfs minder dan een liter resteerde aan het einde van de race door een in eerste instantie onopgemerkte storing in het brandstofsysteem’.

Nu Aston Martin bot heeft gevangen bij de herziening van de straf, moet het team hopen op beter geluk in haar beroep tegen de diskwalificatie van Vettel. Die loopt wel nog, al is het nu nog maar de vraag hoe groot de kans is dat Aston Martin die zaak gaat winnen. Voorlopig blijft de diskwalificatie staan, waardoor Vettel achttien punten verliest. Die gaan naar Lewis Hamilton, die de tweede plaats overneemt van de Duitser. Carlos Sainz mocht zo na de race opnieuw ‘naar het podium’, zonder op het podium te staan.

