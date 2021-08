Ross Brawn, de sportief directeur van de Formule 1, geniet van de ‘herboren’ Sebastian Vettel. De oud-Ferrari-teambaas geeft toe dat hij zo zijn twijfels had bij zijn overstap naar Aston Martin, maar de viervoudig wereldkampioen doet die twijfels verdwijnen: “Het is geweldig om hem zo te zien presteren.”

Het seizoen begon moeizaam voor Vettel, die moest wennen aan de auto van zijn nieuwe werkgever. In de Aston Martin kon de Duitser weinig laten zien in de eerste races, maar in Azerbeidzjan stond hij plots op de tweede trede van het podium. Ook in Hongarije veroverde hij de tweede plaats, al staat daar nog een vraagteken achter vanwege een mogelijk beroep van Aston Martin tegen zijn diskwalificatie. Ross Brawn is in ieder geval blij dat Vettel zich zo heeft herpakt.

“Met zijn huidige houding, prestaties en aanpak kan ik niet anders dan het gevoel hebben dat we de oude Sebastian terug hebben”, stelt Brawn in zijn column. “Het is dus teleurstellend voor hem en het team dat hij werd gediskwalificeerd omdat hij niet genoeg brandstof had om een monster af te staan”, aldus Brawn.

“Hoewel het verlies van punten frustrerend is, kan hij moed putten uit zijn prestaties van de laatste tijd. Ik moet eerlijk bekennen dat ik mijn twijfels had toen hij naar Aston Martin ging. Het einde van de Ferrari-carrière was voor iedereen behoorlijk teleurstellend, maar hij heeft een nieuw leven gekregen.”

“Hij was heel dicht bij het behalen van die overwinning. Het is geweldig om hem zo te zien presteren. Hij maakte geen fouten en pushte Esteban tot het uiterste. Dat kleine probleem in de pitstop was misschien een reden dat hij niet voorbij Esteban kwam. Het zou op zijn minst een spannendere strijd hebben opgeleverd toen zijn rivaal de pits verliet. Net als Fernando (Alonso, red.) leeft Sebastian opnieuw op. De volgende keer hoopt hij op een beter eindresultaat”, besluit Brawn.

