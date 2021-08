Aston Martin zal binnen niet al te lange tijd met de officiële bevestiging komen dat Sebastian Vettel ook in 2022 bij het team rijdt. Dat vertelt teambaas Otmar Szafnauer.

“We zullen dit op termijn aankondigen”, zegt de Aston Martin-chef tegen Sport.de over het aanblijven van Vettel bij het Britse team. Vettel maakte afgelopen winter de overstap naar het voormalige Racing Point, nadat er bij Ferrari geen plek meer voor hem was. Bij Aston Martin, stelt Szafnauer, heeft Vettel het plezier in het racen teruggevonden.

Lees ook: Szafnauer: ‘Vettel heeft onze manier van werken veranderd’

“Hij is happy bij het team, dat staat wel vast. Hij geniet weer van het racen. Dat is ook precies wat hij wilde, en ik denk dat we dat samen mooi voor elkaar hebben gekregen”, meent Szafnauer. Dat Vettel langer blijft, is ook geen grote verrassing. Toen hij in september 2020 bij het team tekende, werd al over een deal voor meerdere jaren gerept.

Of de 34-jarige Vettel daadwerkelijk meer dan één jaar bij Aston Martin zou blijven, was ook vooral een kwestie van zijn plezier en vorm hervinden. Dat eerste is volgens zijn teambaas dus goed gelukt. Een blik op het klassement leert ook dat het met zijn vorm wel goed zit. De Duitser staat tiende, met tiende punten en één podium achter zijn naam.

Lees ook: Vettel geeft Aston Martin eerste podium met tweede plaats in Bakoe: ‘Voel me de koning te rijk’

Tot wanneer Vettels deal doorloopt, weet Szafnauer niet eens uit zijn hoofd, zegt hij. “Zijn contract loopt wel ergens af, maar dat soort details delen we sowieso niet met de buitenwereld.” Behalve Vettel rijdt ook Lance Stroll bij Aston Martin. Stroll is zoals bekend de zoon van teameigenaar Lawrence Stroll en ligt ook al vast voor 2022.