Nyck de Vries staat als een van de hoofdrolspelers van het silly season volop in de belangstelling, maar laat alles zoveel mogelijk langs zich heen glijden. “Ik kan ook niet voorspellen wat er gaat gebeuren.” Hoewel de deur naar Williams gesloten is, is hij nog altijd kanshebber bij Alfa Romeo – ondanks dat zijn relatie met Mercedes wellicht niet meehelpt.

De Vries heeft het druk, vertelt hij in de paddock in Monza. De laatste dagen, weken en maanden zijn hectisch geweest, en dat beloven de volgende maanden ook nog wel even te blijven. “Ik ben all over the place de afgelopen tijd en aankomende tijd”, lacht hij.

Even bijpraten met FORMULE 1 Magazine, kan wel tussendoor. “Ik zit in een flow, ben overal bij en druk, maar ben bezig met wat ik het leukst vind”, geniet hij volop van het coureursbestaan. Oké, een Williams-zitje zit er niet in, maar hij is nog wel kanshebber bij Alfa Romeo en heeft opties in de Formule E met Mercedes en in de endurance-racerij.

Nyck, dat Williams voor Alexander Albon heeft gekozen, is dat balen?

Nyck de Vries: “Ik heb volledig respect voor hun keuze en heb er begrip voor. Alex is een hele goede rijder. Het is ook logisch dat zij met het vertrek van George Russell een coureur nodig hebben die ervaring heeft. Ik denk ook dat Alex er gewoon een hele goede job gaat doen.”

Podcast: Paddockpraat: ‘Nyck de Vries kan hoop putten uit comeback Albon’

Alfa Romeo is nu je enige optie in de Formule 1. Hoe zie jij je kansen daar?

“Weet je, het is überhaupt in deze wereld heel moeilijk inschatten waar je staat en wat er gaat gebeuren. Er gebeurt zoveel op een hoog niveau en achter de schermen, waar iedereen zijn eigen agenda’s en belangen heeft. En die belangen zijn extreem groot. Dus ik als individu zit niet in een positie dat ik dat kan overzien en voorspellen. Ik denk dat dat buiten mijn eigen controle om is.”

Dus Alfa Romeo gaat pas voor je spelen, als het echt een mogelijkheid wordt?

De Vries denkt na.

Als de kaarten geschud zijn, om het anders te zeggen.

“Zo zou je het kunnen formuleren, ja. Wat het eigenlijk is: ik snap dat ik het ‘aanspreekpunt’ ben als een van de hoofdpersonen in de hele conversatie. Maar uiteindelijk heeft die persoon zelf – ik dus – eigenlijk weinig invloed op hoe de bal gaat rollen. Daarom laat ik het allemaal een beetje langs me heen gaan. Ik ben los daarvan ook oprecht heel blij op het moment. Ik ben kampioen geworden in de Formule E en heb nog twee races te gaan in de European Le Mans Series, waar we nog om het kampioenschap kunnen vechten. Daarnaast ben ik onderdeel van de Mercedes-familie. Dus alles bij elkaar opgeteld, ben ik blij met wat ik nu kan doen. Wat verder in het verschiet ligt voor de toekomst, kan ik niet overzien of beïnvloeden.”

Frédéric Vasseur, teambaas van Alfa Romeo, vertelde Motorsport Nederland wel dat je Mercedes-link het niet per se makkelijker voor je maakt bij Alfa Romeo.

“Nouja, dat is begrijpelijk. Dat zou logisch zijn.”

(tekst loopt door onder de foto)

Alfa Romeo-teambaas Vasseur en Nyck de Vries

Alfa Romeo wil eind september beslissen. Werkt die tijdlijn ook voor jou? Ook met oog op je Formule E-plannen, Mercedes zal daar toch ook willen weten waar ze aan toe zijn?

“Eh, tsja, de tijd zal het leren. Ik weet niet of het tijdframe zo relevant is.”

Voelt dit met het momentum dat je nu hebt als je enige Formule 1-kans? Of denk je dat het er later ook nog van kan komen?

“Kijk, als je naar drie, vier jaar geleden kijkt, dan had niemand voorspeld dat ik hier nu zou staan en dat ik een van de hoofdrolspelers zou zijn in wat er speelt op de rijdersmarkt. Dus ik laat iedereen maar zijn gang gaan en lekker praten. Waar het uiteindelijk om draait is presteren. Dat is wat ik moet doen en mijn job is. Wat er verder wordt gesuggereerd en bekokstoofd, daar heb ik geen controle over.”

Lees ook: Nyck de Vries over zijn band met Toto Wolff: ‘Veel gedeeld en gesproken’

Je maakt het silly season nu voor het eerst zo mee. Hoe is dat?

“Vooropgesteld: ik ben erg dankbaar en voel me vereerd dat mijn naam rondgaat, ze het over me hebben en mensen als (Mercedes-teambaas, red.) Toto Wolff lovende dingen hebben gezegd. Maar hoewel ik me vereerd voel, gaat het anderzijds om harde business en prestaties. Uiteindelijk moet ik dus mijn job doen en doen zij hun werk. Voor de rest… Ik heb de afgelopen drie jaar twee prestigieuze kampioenschappen gewonnen, wat kan ik verder doen? En los daarvan, geniet ik van de combinatie van racen in de Formule E en endurance. Dat moet ik ook koesteren.”

In FORMULE 1 Magazine nr. 11/12 lees je een uitgebreid interview met Nyck de Vries, een exclusief interview met Lewis Hamilton en alles over de zege in de Dutch GP van Max Verstappen! FORMULE 1 nr. 11/12 ligt nu in de winkel of is hier te bestellen!