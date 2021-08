Als fabriekscoureur van Mercedes’ Formule E-formatie en reserverijder van het Mercedes Formule 1-team heeft Nyck de Vries steeds meer te maken met Toto Wolff. De twee leren elkaar steeds beter kennen, en delen hun ‘zeer competitieve’ inslag.

Dat vertelt De Vries in gesprek met geselecteerde media, waaronder FORMULE 1 Magazine. De Vries werd afgelopen weekend natuurlijk wereldkampioen Formule E voor Mercedes, en deed dat onder toeziend oog van Wolff – de motorsportchef van Mercedes én teambaas van het Formule 1-team van het Duitse merk met de ster.

“Het was heel bijzonder om Toto afgelopen weekend mee te maken en te zien hoe hij meeleefde”, blikt De Vries in reactie op een vraag van FORMULE 1 Magazine terug op het Formule E-finaleweekend in Berlijn. “Hij is natuurlijk wel vaker bij Formule E-weekends geweest. Hij houdt zich altijd correct en keurig op de achtergrond. Iedereen heeft immers zijn functie. En we hebben in Ian James onze eigen teambaas.”

“Je kon echter zien dat Toto een liefhebber is, met een groot autosporthart”, vertelt De Vries. “Hij was ook gewoon elke ochtend om kwart over zeven op circuit. Hij zat in iedere meeting, deed mee aan elk gesprek. Soms hoorden we hem tijdens meetings zelfs op de intercom.” De Vries heeft Wolff afgelopen weekend ook weer beter leren kennen. “We hebben het hele weekend veel gedeeld en elkaar veel gesproken.”

Behalve dat De Vries na afloop van de race op zondag en het winnen van de titel felicitaties kreeg van Wolff, deelden ze ook hun frustratie. “Het eerste waar we het allebei over hadden is dat we ervan baalden dat we het podium niet hadden gehaald. Dat had er volgens mij echt in gezeten. We vonden het allebei jammer, ook al hadden we de titel gewonnen. Dat laat denk ik wel zien dat we allebei heel competitief zijn.”

Power player Wolff

Wolff is natuurlijk ook geen verkeerde ‘speler’ om te kennen. De Oostenrijker is een power player in de mondiale autosport, waaronder in de Formule 1. Behalve het team van Mercedes, managet hij ook de carrières van verschillende coureurs in de koningsklasse. Wolff heeft zich wat dat betreft ook lovend uitgelaten over De Vries. De 26-jarige Nederlander verdient volgens hem een plekje in de Formule 1.

“Ik voel me natuurlijk vereerd”, zegt De Vries over wat die uitspraken met hem doen. “Het voelt überhaupt goed als je leest dat men over je praat en mensen je linken aan een eventueel plekje in de Formule 1.” De Vries wordt voor 2022 genoemd als mogelijke kandidaat voor Williams, dat met Mercedes-motoren rijdt.

‘Niet onmogelijk’

De wereldkampioen Formule E ‘hoeft er niet over te liegen’ dat hij van de Formule 1 droomt. “Ik ben nog jong, en het is dus niet onmogelijk.” Tegelijkertijd, vervolgt De Vries, heeft hij het niet in eigen hand en weet hij niet hoe zijn toekomst eruit ziet. “Het enige wat ik kan doen, is presteren. Zo kan ik deuren openzetten en kansen afdwingen.” Een wereldtitel op je CV kan daarbij natuurlijk geen kwaad. Een goede band met Wolff evenmin.

