Mercedes-teambaas Toto Wolff vindt dat Formule E-coureurs Stoffel Vandoorne en Nyck de Vries beiden een plek verdienen in de Formule 1. Daarmee wakkert hij de geruchten aan dat ze in beeld zouden zijn bij Williams als mogelijke opvolger van George Russell als die naar Mercedes vertrekt.

“Beide coureurs hebben het talent, de juiste instelling en de intelligentie om Formule 1 te rijden”, zegt Wolff tegen Autosport. “Stoffel werd in een lastige situatie gegooid bij McLaren. Ik hoop zeer dat ze hun weg terug kunnen vinden. Ik zou geen andere coureurs wensen voor ons Formule E-team, maar wil niemand in de weg te staan bij een kans om Formule 1 te rijden.

Zowel Vandoorne als De Vries maakte deel uit van het talentenprogramma van McLaren, waarbij ze nauw samenwerkten met Jost Capito, de nieuwe ceo van Williams. De Vries zegt tegen Autosport niet te weten waar zijn toekomst ligt. “Ik heb de geruchten ook gelezen en was daar waarschijnlijk net zo verrast door als jullie. Ik ben heel blij bij Mercedes in de Formule E en wil hier succes boeken.”

Mercedes-teambaas Toto Wolff en Nico Rosberg, de Formule 1-wereldkampioen van 2016, houden de verrichtingen van Nyck de Vries en Stoffel Vandoorne bij e-Prix in Londen goed in de gaten. Foto: BSR Agency

Vandoorne werd in 2015 overtuigend GP2-kampioen. De Vries veroverde in 2019 de Formule 2-titel, maar week bij gebrek aan beschikbare stoeltjes in de Formule 1 uit naar de Formule E bij Mercedes. In het eerste seizoen als fabrieksteam werd Vandoorne vice-kampioen met een overwinning in de slotrace in Berlijn, waar De Vries zijn eerste podiumplaats in de klasse pakte.

Dit jaar begon De Vries met een zege en won hij ook de eerste race in Valencia. Na een reeks moeilijke races reed hij gisteren in Londen opnieuw naar het podium en klom daarmee naar de vierde plek in het kampioenschap op slechts vier punten van koploper Sam Bird.

