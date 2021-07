Als George Russell Williams aan het einde van het seizoen verlaat voor Mercedes, dan kan het Britse team uit een ‘lange lijst’ coureurs zijn opvolger kiezen. Dat zegt teambaas Jost Capito. “We zien dat de interesse om voor Williams te rijden weer toeneemt.”

Hoewel de kans erg groot is dat Nicholas Latifi ook volgend jaar voor Williams zal rijden, moet het team uit Grove beide coureurs voor 2022 nog aankondigen. Omdat het er steeds meer op lijkt dat George Russell de overstap naar Mercedes zal maken, nemen de speculaties over zijn opvolger toe. Valtteri Bottas, Nico Hülkenberg en ook Nyck de Vries worden genoemd als mogelijke teamgenoot voor de Latifi volgend seizoen.

Williams-teambaas Jost Capito bevestigde in Silverstone dat zijn team een lange lijst kandidaten heeft. “Op dit moment sluiten wij geen enkele coureur uit die beschikbaar is voor volgend jaar. De lijst die we hebben is best lang”, vertelt Capito aan F1.com. “Wij willen de best mogelijke coureurs hebben, maar alleen coureurs die geïnteresseerd zijn om voor Williams te rijden, die weten wat er bij dit team wordt gevraagd.”

Capito beseft dat er nog een lange weg te gaan is voor Williams. Het team zoekt daarom de geschikte coureur. “Een coureur die volgend jaar al meteen wereldkampioen wil worden, zal zeker niet bij ons terechtkomen. Die zal dan toch echt bij het verkeerde team zitten. Wij hebben iemand nodig die het team op termijn terug naar de top kan brengen. Iemand die het team ondersteunt en die het team kan leiden. Op dit moment zien we dat de interesse om voor Williams te rijden weer toeneemt. Dat is alleen maar goed om te merken”, besluit de teambaas.

