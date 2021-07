Nico Hülkenberg wil nog een keer proberen om terug te keren in de Formule 1. Als die poging mislukt, aanvaardt de Duitser dat als het einde van zijn F1-carrière. “Ik zie het als een nieuwe kans. Ik heb nu genoeg tijd gehad om over alles na te denken.”

Eind 2019 verloor Nico Hülkenberg zijn stoeltje bij Renault. In 2020 stond de Duitser aan de zijlijn, al reed hij op Silverstone en de Nürburgring als vervanger van Sergio Pérez en Lance Stroll, die beiden positief testten op corona. Dit jaar is Hülkenberg actief als reserve- en simulatorcoureur bij Aston Martin. Terwijl doet hij er alles aan een stoeltje voor 2021 te bemachtigen.

Hoewel Hülkenberg blijft geloven in een terugkeer in de Formule 1, beseft hij dat de kans dat dat gebeurt, klein is. “Ik denk te weten hoe het zal lopen, iedereen kan dat voor zichzelf uitrekenen en ik maak me geen illusies. De deuren bij de topteams zijn voor mij gesloten”, vertelt de Duitser in gesprek met Bild.

Bij de kleinere teams zou Hülkenberg wel kans maken. Zo gaat het gerucht dat hij een van de mogelijke opvolgers is van George Russell indien de Brit Williams zou verlaten. Ook Alfa Romeo zou tot de mogelijkheden behoren.

Indien de coureur uit Emmerik geen stoeltje vindt voor 2022, aanvaardt hij dat als het einde van zijn F1-carrière. “Zo realistisch moet ik zijn. Als het nu niet gebeurt, dan is het hoofdstuk in de Formule 1 voor mij afgesloten.” Tot dan blijft Hülkenberg hoopvol. “Ik zie het als een nieuwe kans. Ik heb nu genoeg tijd gehad om over alles na te denken. Natuurlijk heb ik een paar fouten gemaakt, misschien was mijn carrière dan anders gelopen. Maar ik heb nergens spijt van.”

