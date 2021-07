Met de zomerbreak in aantocht lijkt ook silly season helemaal losgebarsten. Na de contractverlenging van Lewis Hamilton wordt er druk gespeculeerd over zijn teamgenoot voor 2022. Als Mercedes voor George Russell zou kiezen, kan Valtteri Bottas terugkeren naar Williams. Maar de Fin is zeker niet de enige coureur op het lijstje van het Britse traditieteam.

Mercedes kondigde vorige week aan dat Lewis Hamilton ook in 2022 en 2023 voor de Duitse formatie zal rijden. Net zoals dat voor Hamilton het geval was, loopt het huidige contract van zijn teamgenoot Valtteri Bottas loopt af aan het einde van dit seizoen, en het is niet zeker dat Mercedes zijn overeenkomst zal verlengen. George Russell, opgeleid door het team uit Brackley, wordt steeds vaker genoemd als teamgenoot voor Hamilton volgend jaar.

In de paddock gaat men er steeds meer vanuit dat, als Russell de overstap maakt van Williams naar Mercedes, Bottas de omgekeerde weg zal afleggen. Hij zou dan terugkeren naar het team waar hij tussen 2013 en 2016 vier seizoenen reed. Maar Williams heeft ook andere coureurs op het oog.

“Ik heb begrepen dat verschillende andere coureurs naast Bottas op de shortlist staan”, schrijft Lawrence Barretto in zijn analyse van de coureursmarkt op F1.com. “Daarbij zijn onder meer voormalig Williams-coureur Nico Hülkenberg en voormalig Red Bull- en Toro Rosso/AlphaTauri-coureur Daniil Kvyat.”

Ook Formule 2-coureur en Williams-junior Dan Ticktum stond volgens Barretto op het lijstje van Williams, maar zijn naam is geschrapt. Volgens Barretto staat zelfs Pierre Gasly op Williams’ shortlist, al zou de Fransman dan wel het Red Bull-programma moeten verlaten. Dat is, gezien zijn sterke prestaties de afgelopen maanden, erg onwaarschijnlijk momenteel.

