Pierre Gasly scoorde dit seizoen punten in alle races die hij uitreed. De Fransman is een revelatie bij AlphaTauri en volgt Daniel Ricciardo op slechts één punt in het kampioenschap. Geen verrassing dus dat verschillende teams loeren op de diensten van de éénmalig Grand Prix-winnaar, maar de keuze, zegt Gasly, is niet aan hemzelf.

Gasly begon zijn Formule 1-carrière in 2017 bij Toro Rosso tijdens de Grand Prix van Maleisië. In 2019 promoveerde hij naar Red Bull als nieuwe teamgenoot van Max Verstappen, nadat Ricciardo de overstap naar Renault had gemaakt. De resultaten vielen tegen bij het topteam en dus moest hij na een half seizoen het veld alweer ruimen voor Alexander Albon. Gasly werd teruggezet naar Toro Rosso, maar is sinds dien beter en beter gaan presteren, met drie podiums en een overwinning op Monza vorig jaar als hoogtepunt.

De Fransman heeft er nooit een geheim van gemaakt graag terug te willen keren bij Red Bull voor een tweede kans. Door de knappe prestaties van Sergio Pérez tot op heden, lijkt die kans echter steeds kleiner te worden. Andere teams zouden zich graag versterken met een coureur als Gasly, maar die is niet van plan zelf de eerste stap naar de uitgang van red Bull te zetten. Gevraagd naar zijn plannen voor volgend jaar, pint Gasly zich dan ook nog niet vast.

“Om eerlijk te zijn heb ik geen idee op het moment”, zegt Gasly op de officiële website van de Formule 1. “Dat is iets dat we gaan bespreken met Red Bull en vooral met Helmu [Marko].” De nummer negen van het wereldkampioenschap laat de keuze over aan Red Bull. “Ik weet niet of ze me terug willen, of ze willen dat ik bij AlphaTauri blijf, of mij willen laten gaan.”

Er is wel al contact geweest, maar Gasly is niet bezig met andere teams op het moment. Het seizoen van AlphaTauri is nu zijn prioriteit. “Ja er is interesse”, zegt hij. “Ik doe mij best en laat mijn potentie zien bij AlphaTauri. Wat we nu doen is heel goed, denk ik.” Het zusterteam van Red Bull staat momenteel vijfde in het constructeurskampioenschap. “Ik hoop echt dat we dit seizoen het beste seizoen van dit team in de Formule 1 kunnen maken. Dat is mijn persoonlijke doel. We kijken later wel wat de meest aantrekkelijke opties zijn. Uiteindelijk komt het neer op Red Bull en de gesprekken die we met hen zullen hebben.”