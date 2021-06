Volgens Helmut Marko zit Pierre Gasly helemaal op zijn plaats bij AlphaTauri. De 25-jarige Fransman presteert bij het team uit Faenza op een hoog niveau en past bovendien perfect bij het merk. “Pierre is de ideale ambassadeur voor AlphaTauri.”

Pierre Gasly bekroonde in Bakoe een sterk weekend van AlphaTauri met een podium, waarvan ook Red Bull-topman Helmut Marko onder de indruk was. Toch is Marko niet verrast door de prestaties van de 25-jarige Fransman. “Nee, hij is steeds beter in vorm”, vertelt de Oostenrijker aan Auto, Motor und Sport. “Bij AlphaTauri past het pakket perfect. Het is een goede combinatie.”

Lees ook: Gasly bekroont sterk weekend met podium in Bakoe: ‘Slotronden waren superintens’

Her en der gaan er geruchten dat Gasly volgend jaar de overstap zou maken naar het Franse Alpine. Marko maakt zich echter geen zorgen. “We hebben nog een contract dat nog twee jaar doorloopt. Ik weet niet waar al dat gepraat over Renault (tegenwoordig Alpine, red.) vandaan komt.”

“Pierre is de ideale ambassadeur voor AlphaTauri als de ietwat modieuze Fransman”, vervolgt de Red Bull-adviseur, die natuurlijk ook Gasly’s prestaties op de baan naar waarde schat. “Zijn prestaties in de auto zijn zeer sterk. Ondanks een verlies aan vermogen tijdens de race in Bakoe wist hij Leclerc achter zich te houden. Dat was een geweldige prestatie”, aldus Marko.

Lees ook: Tost onder de indruk van ‘supertalent’ Tsunoda: ‘Resultaten zullen volgen op circuits die hij kent’