Pierre Gasly heeft in Bakoe een sterk weekend voor AlphaTauri bekroont met een podium. De Fransman wist na de herstart Charles Leclerc achter zich te houden en zo zijn derde plaats veilig te stellen. “Daar moest ik even mijn ellebogen gebruiken.”

Na een tweede plaats in de Grote Prijs van Brazilië in 2019 en zijn overwinning op Monza vorig jaar stond Pierre Gasly in Bakoe voor het eerst in zijn F1-carrière op de laagste trede van het podium. “Dit is ongelofelijk”, reageert de Fransman meteen na de race “Ik weet niet wat ik moet zeggen, het was een knotsgekke race. De twee laatste ronden waren superintens.”

Gasly bekroont met zijn derde plaats een sterk weekend van AlphaTauri. “De auto was het hele weekend ongelofelijk goed, we hebben elke sessie getoond dat we erbij zaten”, blikt de coureur uit het Franse Rouen terug. “Mijn kwalificatie (P4, red.) was mega, maar ik wist niet of ik die positie zou kunnen behouden tijdens de race of wie weet zelfs voor een podium zou kunnen strijden. Uiteindelijk is dat gelukt. Ik ben al eens eerste gefinisht, al eens tweede gefinisht, maar een derde plek ontbrak nog! Het voelt ongelofelijk om hier op het podium te staan.”

Na de herstart moest Gasly hard werken om Charles Leclerc achter zich te houden. “Daar moest ik even mijn ellebogen gebruiken”, lacht de AlphaTauri-coureur, die bovendien te kampen had met motorproblemen. “Halverwege de race werd het moeilijk door een probleem met de motor. Daardoor misten we heel wat vermogen op het rechte stuk. Ik wist dat de slotronden moeilijk zouden worden met Charles vlak achter me, maar ik heb er alles aan gedaan. Ik moest ervoor gaan, want ik wou zo graag op het podium finishen. Dit voelt geweldig na zo’n goed weekend hier.”

Met teamgenoot Yuki Tsunoda op P7 beleeft AlphaTauri in Bakoe bovendien zijn beste weekend van het seizoen. “Ook Yuki leverde goed werk, dus we scoren een mooie hoop punten”, beseft ook Gasly. “Hopelijk kunnen we dat allemaal samen vieren vanavond”, besluit de Fransman.

