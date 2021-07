Mick Schumacher vertoeft tijdens zijn debuutseizoen in de Formule 1 vooral in de achterhoede in zijn Haas. Voormalig F1-baas Bernie Ecclestone had de Duitser liever bij Alfa Romeo zien debuteren en heeft ook een idee voor Schumachers toekomst. “Ik zou me Alpha Tauri kunnen voorstellen als Micks volgende team.”

Met Mick Schumacher en Nikita Mazepin koos Haas in 2021 voor twee rookies. In de eerste negen races van het seizoen was Schumacher op zondag acht keer sneller dan zijn Russische teamgenoot. “Hij verslaat zijn teamgenoot, dat is het belangrijkste voor elke coureur in het begin”, vertelt Bernie Ecclestone aan Bild. “Maar dat zegt niet veel met Mazepin. Mick heeft een snellere teamgenoot nodig zodat hij weet waar hij aan toe is.”

Daarom had Ecclestone Schumacher liever bij een ander team zien debuteren. “Ik had graag gezien dat hij vanaf het begin naar Alfa Romeo was gegaan. Daar zou hij in Kimi Räikkönen een snelle, ervaren teamgenoot hebben gehad, die tegelijkertijd een zeer goede relatie met zijn vader had”, legt de voormalig rechtenhouder uit.

Ook over Schumachers toekomst in de koningsklasse van de autosport heeft Ecclestone zo zijn ideeën. “Ik zou me AlphaTauri kunnen voorstellen als Micks volgende team. Ze doen goed werk en hebben een ervaren man in Franz Tost, die heel goed met jong talent kan omgaan. Mick weet niet waar hij echt staat als coureur in zijn huidige team. Hij heeft gewoon ook een betere, meer competitieve auto nodig”, aldus de 90-jarige Brit.

