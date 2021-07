Ja, Red Bull en Max Verstappen hebben een flinke voorsprong opgebouwd op Mercedes en Lewis Hamilton. Oud-coureur en Sky Sports-analist Karun Chandhok neigt ook naar Red Bull en Verstappen als favoriet maar wacht liever circuits als bijvoorbeeld Silverstone nog even af.

Red Bull was in de handen van Max Verstappen een klasse apart op de Red Bull Ring. Twee keer pole, twee overwinningen en Mercedes oogde bijna tandeloos in Oostenrijk. Chandhok onderstreept dat maar benadrukt dat de Red Bull Ring lang niet representatief genoeg is voor de verhoudingen op de grid.

“De Red Bull Ring is een a-typische baan met grote hoogteverschillen in bochten, er zijn ook bochten die naar buiten toe aflopen. Het is niet een normale baan”, aldus Chandhok in gesprek met FORMULE 1 Magazine. “Red Bull is er vaak sterk geweest, afgezien van afgelopen jaar dan. Maar qua afspiegeling van de verhoudingen is het niet een geijkt circuit.”

De Indiër denkt dat de Grote Prijs van Groot-Brittannië een beter beeld zal geven. “Iedereen zal daar met lage downforce-niveaus rijden omdat Silverstone nu zo’n hogesnelheidsbaan is. Qua verschillen zal het een stuk spannender zijn.”

