Mercedes heeft sinds Spanje dit jaar geen race meer gewonnen. In Monaco raakte het team de leiding in het kampioenschap kwijt en in Azerbeidzjan finishte de Duitse renstal zonder punten. Toch zal het afgelopen drieluik misschien wel het meest pijnlijk zijn voor Mercedes, dat de grip op de titel compleet verloren lijkt te hebben.

Tijdens de Mercedes race debrief van de Grand Prix van Oostenrijk vertelt Andrew Shovlin, een van de hoofdengineers van Mercedes, over de zware triple-header van Mercedes. Drie weken lang zag zijn team het gat met Red Bull iedere weekend groter worden. “Er bestaat geen twijfel dat triple headers zwaar zijn”, zegt Shovlin. “Maar voor ons was deze zeker een grote uitdaging.”

Volgens Shovlin was met name Oostenrijk een pijnpunt voor Mercedes. “Het was erg lastig om de juiste balans te vinden”, legt hij uit. “De engineers en de coureurs moesten daar heel hard voor werken.” De Brit vertelt dat de monteurs en engineers geen dag vrij hebben gehad de afgelopen drie weken. Hij is dus blij een week adempauze te hebben. “Het is fijn dat her erop zit.”

Valtteri Bottas verlaat Oostenrijk met een derde en een tweede plaats achter zijn naam, maar Lewis Hamilton had het met name tijdens de tweede race moeilijk. De zevenvoudig wereldkampioen kwalificeerde zich als vierde en knokte zich moeizaam vooruit tijdens de race. De Mercedes-coureur had meer dan twintig ronden nodig om voorbij te komen aan Lando Norris, die hij over de boordradio ‘een geweldige coureur’ noemde. Volgens Shovlin zei Hamilton dat echter niet alleen omdat hij zo onder de indruk was van zijn landgenoot. “Wat hij daar bedoelde was dat Lando geen fouten maakte”, zegt de engineer. “Als je achter iemand rijdt, hoop je dat diegene blokkeert of overstuur heeft bij het uitkomen van de bocht, zodat je een aanval kan wagen. Helaas voor Lewis reed Lando vrijwel perfect.”

Toen Hamilton eenmaal aan Norris voorbij kwam, trok hij wel een gat. Uiteindelijk maakte dat echter weinig uit, nadat Hamilton zijn vloer beschadigde bij het uitkomen van bocht 10. De schade zou de wereldkampioen zes of zeven tienden per ronde kosten, aldus Shovlin. Hamilton viel daardoor terug van P2 naar P4. “Maar nog erger”, gaat Shovlin verder. “Het kwam allemaal van de achterkant van de auto, dus Lewis had heel veel overstuur. De achterkant gleed heen en weer waardoor de banden oververhit raakten en begonnen te slijten.” De extra stop die Hamilton in de slotfase maakte was allerminst een poging om nog een punt te pakken voor de snelste raceronde. “We besloten te stoppen voor een extra set banden om zeker te weten dat hij het einde zou halen.”

Er is wel licht aan het einde van de tunnel voor Mercedes, denkt Shovlin. “We kijken erg uit naar Silverstone”, zegt de engineer. “We hebben dan een goede update voor de auto, dus dat spannend.” Red Bull beschouwt de Red Bull Ring natuurlijk als een thuisrace, maar met Hamilton in de gelederen in Silverstone dat natuurlijk voor Mercedes. “Er zullen daar natuurlijk veel Lewis-fans zijn. Het is ook een baan waar onze auto het altijd goed op deed. We gaan nu hergroeperen, de resultaten analyseren en de auto’s klaar maken voor de volgende race. We zijn optimistisch voor een beter weekend.

