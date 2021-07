Mercedes is volgens teambaas Toto Wolff niet langer de favoriet voor de titel, maar ziet dat als een interessante en mooie uitdaging die het team alleen maar sterker maakt. “Over een aantal jaar kijken we hierop terug en zeggen we: ‘dit hadden we nodig’.”

In gesprek met geselecteerde media, waaronder FORMULE 1 Magazine, draait Wolff er niet omheen dat Mercedes ‘in Oostenrijk tot twee keer toe de snelheid niet had om Red Bull te verslaan’. “Daar zijn we ons terdege van bewust”, erkent hij.

‘Red Bull in het voordeel’

Hoewel Wolff aanstipt dat de situatie op zowel de Red Bull Ring (‘door de schade aan de auto van Lewis Hamilton’) als in het WK (‘we hebben eerder te veel punten verloren door eigen fouten’) erger is dan het lijkt, staat voor de Oostenrijker toch wel vast dat Red Bull de nieuwe favoriet is. “De kansen hebben zich tegen ons gekeerd.”

Wolff typeert Mercedes nu zelfs als de underdog, omdat Red Bull ‘een performance-voordeel heeft’. Dat Mercedes nu op achterstand staat, heeft volgens hem wel een nieuw soort mentaliteit losgemaakt binnen het team. “We vragen ons nu af: ‘why the hell verliezen we?’ Terwijl je als je wint nooit zit van: ‘why the hell hebben we net gewonnen?'”

De Mercedes-teambaas ziet de huidige situatie dan ook als een ‘interessant en vermakelijk experiment’. “Als team hebben we een geweldige mindset en geweldige kernwaarden. En die moeten we nu gebruiken om de fantastische strijd die we nu uitvechten – en waarin we in het nadeel zijn – alsnog te winnen.”

‘Nieuwe situatie’

Hoewel Wolff toegeeft dat Mercedes een paar pijnlijke dagen achter de rug heeft, leert het daar volgens hem juist het meest van. “Ik weet ook niet of ik het juiste woord gebruik door dit vermakelijk te noemen, maar het is wel een uitdaging en we worden hier alleen maar sterker van. Van elke dag dat we dit doormaken.”

“Over een aantal jaar kijken we hier op terug en zeggen we: ‘dit hadden we nodig'”, denkt de Mercedes-chef. “Dit hoort allemaal bij de reis die we doormaken – en dit is het deel van de reis dat we het moeilijk hebben. Dit is een nieuwe situatie voor het team. We moeten daar nederig mee omgaan, maar ook met motivatie en optimisme.”

Volgens Wolff is er namelijk ook reden genoeg om optimistisch te zijn. In de eerste plaats omdat het, zoals hij eerder aanhaalde, ‘veel erger had kunnen zijn’, maar ook door hoeveel Mercedes hiervan leert. Een positieve instelling is volgens hem ook cruciaal: “Want een goede instelling – en gemotiveerde mensen – leveren ook performance op.”

