Mercedes zal dringend extra snelheid moet vinden met de W12, anders zullen we dit seizoen steeds vaker een dominante zege van Max Verstappen te zien krijgen. Dat zegt Lewis Hamilton na de GP van Oostenrijk, die de Nederlander autoritair won terwijl de Brit zelf niet verder dan een vierde plaats kwam. “Maar zonder mijn schade was het een makkelijke tweede plaats geweest.”

Lewis Hamilton voorspelde het al op zaterdag en kreeg een dag later gelijk. Max Verstappen ‘cruisede’ in Oostenrijk naar de overwinning. Achter de Nederlander woedde een strijd tussen de Mercedessen en Lando Norris. Uiteindelijk kwam Valtteri Bottas als tweede over de meet, voor Norris. Hamilton moest door schade de rol lossen in het gevecht om de tweede plaats.

Lees ook: Bottas moet strijden voor P2: ‘McLaren zette ons echt onder druk’

“Wat ik voor de race al zei, Max verslaan zou vandaag erg moeilijk zijn”, vertelt Hamilton na de race aan Sky Sports. “Dat P2 uit mijn handen glipt en ik heel wat punten laat liggen omdat ik downforce verloor aan de achterkant van mijn auto, dat is erg frustrend”, blikt de wereldkampioen terug. “Zonder die schade was het een makkelijke tweede plaats geweest, maar met die schade was er niets tegen deze jongens te doen”, doelt Hamilton op Norris en Bottas.

Max Verstappen won op de Red Bull Ring zijn derde race op rij, net als vorige week deed hij dat op autoritaire wijze. Hamilton is dan ook beducht voor het team uit Milton Keynes. “We hebben een grote achterstand op Red Bull, dus we hebben heel wat werk voor de boeg. We zullen snel meer snelheid moeten vinden, anders zullen we dit resultaat steeds vaker zien”, voorspelt de wereldkampioen.

Lees ook: Ecclestone denkt dat Hamilton over zijn top is: ‘Zes beste coureurs kunnen hem verslaan’