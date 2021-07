De titelstrijd tussen Red Bull en Mercedes is nog niet gestreden. Dat zegt Ross Brawn. Hoewel Mercedes volgens de F1-topman ‘niet op een normale manier kan reageren’, zal Red Bull niet alle resterende races domineren zoals het dat in Oostenrijk deed.

Afgelopen weekend kondigde Mercedes aan dat het contract van Lewis Hamilton met twee jaar werd verlengd. “Dat is geweldig nieuws”, schrijft Ross Brawn in zijn column voor F1.com. “Het is heel positief dat hij nog een paar jaar bij ons zal zijn en volgend jaar de kans krijgt om met de nieuwe auto te rijden.”

Maar eerst moet Hamilton het huidige seizoen natuurlijk nog afwerken, en daarin heeft hij na negen races een achterstand van 32 punten op Max Verstappen. “Op dit moment gaat het niet zo goed met Lewis, maar hij heeft dit al eerder meegemaakt, zij het misschien al een tijdje niet meer”, ziet ook Brawn. “Hij is gewend aan zware gevechten.”

Toch is het volgens de voormalig teambaas helemaal niet zeker dat Mercedes nog kan terugslaan dit seizoen. Door omstandigheden kan het team uit Brackley namelijk ‘niet op een normale manier reageren’. “Een daarvan is dat we nu een budgetplafond hebben. Mercedes kan dus niet zomaar geld en middelen tegen het probleem gooien.”

Daarnaast is er ook de regelrevolutie in 2022. “Daar zullen ze zich behoorlijk op toeleggen”, voorspelt Brawn. “Het is dus een beetje een dilemma voor het team, want ze kunnen het zich waarschijnlijk niet veroorloven om te reageren op de manier waarop ze dat normaal zouden doen.”

Desondanks moeten Mercedes en Hamilton volgens Brawn de titelhoop nog niet opgeven. “De titel is nog steeds haalbaar voor Hamilton en Mercedes. De afgelopen races zijn behoorlijk gedomineerd door Red Bull, maar het zal me verbazen als dat op elk circuit zo blijft”, aldus de F1-topman.

