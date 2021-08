Nyck de Vries claimde afgelopen zondag de wereldtitel in de Formule E en mag zich de eerste Nederlandse wereldkampioen in de autosport noemen. “Ik heb in drie jaar tijd wel twee heel belangrijke titels behaald”, weet De Vries, die er niet omheen draait dat hij daarnaast ook nog altijd van de koningsklasse droomt. “Natuurlijk is de Formule 1 iets dat ontbreekt.”

Eerlijk, open en – vooruit – misschien een tikje overweldigd stond De Vries dinsdagmiddag een selecte groep Nederlandse media te woord, waaronder FORMULE 1 Magazine. Overweldigd omdat er, zoals hijzelf erkende, toch veel op hem af is gekomen sinds hij zondag in Berlijn beslag legde op de wereldtitel Formule E. En er na een onbedoeld avondje feesten (daarover straks meer) op maandag ook alweer de reis naar Le Mans op het programma stond, waar De Vries dit weekend de prestigieuze 24-uursrace wacht en hij nu alweer druk bezig is met de voorbereidingen.

Beleefd als altijd excuseert De Vries zich dan ook dat hij vijf minuutjes te laat is – “Ik heb net mijn track walk gedaan” – voor zijn gesprek met de Nederlandse pers. Al neemt de Mercedes Formule E-coureur daar daarna alle tijd voor. Geen onderwerp blijft onbesproken: van zijn wereldtitel tot de Formule 1-geruchten.

Over het winnen van de Formule E-titel tijdens het finaleweekend…

“Of ik het had verwacht? Voor verwachtingen was eigenlijk geen plek. Ik had vertrouwen in ons team, onze auto en ons package, want ik wist dat we sterk waren, maar er zijn in de Formule E veel externe factoren die invloed hebben op het resultaat. Het format is immers behoorlijk specifiek. Daarnaast gingen we het weekend in met in theorie nog achttien titelkandidaten. Dat geeft wel aan dat het een loterij is. Dan is het lastig voorspellingen doen. Het is een lang seizoen geweest, met voor iedereen veel ups and downs. Ook voor ons. Ik ben me ook bewust dat we zondag ook veel geluk hebben gehad, en ben daar dankbaar voor. Maar ik denk zeker niet dat het onterecht is dat we kampioen zijn geworden. Ik denk namelijk dat we van iedereen ook het meest aan de leiding hebben gestaan in het WK.”

Over hoe het voelde om de titel te winnen…

“Heel anders dan toen ik de Formule 2-titel won (in 2019, red.). Het is nog steeds een beetje zoeken naar woorden. In de Formule 2 was het een heel euforisch gevoel. Dat was ook een kampioenschap waar je naartoe bouwde. Door alle gekte in de Formule E, kan dat niet echt. Het moet hier samenvallen, ook door die externe factoren. Er is bovendien bijna geen klasse die zó competitief is, waar het zo dicht bij elkaar zit. In drie jaar twee grote kampioenschappen winnen, doet wel iets met je. Iedereen feliciteert je ook, al blijf ik daar bescheiden onder, zeg gewoon ‘ja, dank je’ en wil het verder aan de kant schuiven om me op Le Mans te concentreren. Diep van binnen weet ik echter wel dat ik in drie jaar tijd wel twee heel belangrijke titels heb behaald.”

Over hoe een wereldkampioenschap op je CV prijkt…

“De Formule E is dit seizoen voor het eerst een officieel FIA Wereldkampioenschap en dat maakt het nog iets specialer. Maar in alle eerlijkheid: een wereldtitel op je CV is mooi, maar het allerbelangrijkste is hoe in onze motorsportwereld tegen deze titel en het kampioenschap aangekeken wordt. Ik denk wel dat iedereen weet dat dit een moeilijk kampioenschap is waarin de competitie extreem is.”

Over het feestje na afloop, dat De Vries goed heeft gevierd…

“Dat was niet de bedoeling, haha! Maar als je in het middelpunt staat, kun je er niet omheen. Een bepaald groepje mensen had ook een duidelijke missie om mij onder de tafel te krijgen. Al is daar niet veel voor nodig! Ik ben letterlijk een lichtgewicht en heb niet veel training als het op feesten aankomt.”

Over het hoogtepunt van het seizoen…

“Het eerste weekend, in Saoedi-Arabië, is heel belangrijk geweest. We waren daar vanaf het begin sterk, konden domineren. Daardoor zijn we nooit the hunters geweest, maar waren the hunted. Dat was fijn, want hoewel we ook terugvallen hebben gehad en zijn teruggezakt naar de tiende of vierde plek in het WK, zijn we ook altijd teruggekomen. We hadden een goede basis, hoefden in dat opzicht geen inhaalslag te maken. Hoewel we niet altijd aan de leiding hebben gestaan, zijn we altijd een leidend team geweest.”

Over de Formule 1-geruchten, met De Vries die met Williams in verband wordt gebracht…

“Ik heb een aantal van de berichten gelezen en gehoord wat Mercedes-teambaas Toto Wolff heeft gezegd (dat De Vries een Formule 1-zitje verdient, red.). Dat zijn mooie woorden. Hoe het nu verder loopt, kan ik oprecht nog niet overzien. Ik heb het ook niet allemaal zelf in de hand. Alles in de wereld – en zeker in de autosportwereld – draait om presteren. Dat is de enige manier waarop ik mijn carrière kan beïnvloeden en hoe ik deuren kan openzetten en kansen afdwingen. Of de Formule 1 nu dichterbij is? Zoals gezegd: zolang je presteert, blijf je deuren openen. Een kampioenschap winnen, draagt daar altijd aan bij.”

Over zijn streven om na de Formule E ook Le Mans te winnen, en zijn verdere ambities…

“Als dat toch zou gebeuren… De droom van iedere jonge coureur is om uiteindelijk Formule 1 te rijden, daar hoef ik niet over te liegen. Ik ben ook nog steeds een jonge rijder en heb er altijd voor en naartoe geleefd, al heb ik een afwijkend pad genomen. Ik ben nog jong, en het is dus niet onmogelijk. Maar uiteindelijk, wat je ook doet en wint, is het nooit genoeg. Als je een titel wint, is de volgende uitdaging om titel nummer twee te winnen, en het jaar daarna wil je titel nummer drie. Met een Le Mans-zege is dat niet anders, mocht ik die winnen. En de Formule 1? Natuurlijk is de Formule 1 iets dat ontbreekt. Maar dat halen is één, daarna wil je er natuurlijk slagen.”

