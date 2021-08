Mercedes zal binnen afzienbare tijd haar vertrek uit de Formule E aankondigen, meldt The Race. Mercedes zou eind 2022 de stekker uit de elektrische raceklasse trekken, net voor de introductie van de nieuwe Gen3-bolides.

Mercedes EQ won afgelopen weekend het Formule E-kampioenschap en zag Nyck de Vries voor het eerst wereldkampioen worden in de elektrische raceklasse. De Nederlander had in de chaotische seizoensfinale genoeg aan de achtste plaats. Na het succesvolle weekend zou er wel wat minder goed nieuws naar buiten kunnen komen: Mercedes zou namelijk van plan zijn om eind 2022 uit de Formule E te vertrekken.

Foto: Mercedes EQ

Toto Wolff, teambaas van het Formule 1-team van Mercedes, sprak voorafgaand aan de slotrace over de toekomst van het Formule E-team. “Er is een besluit genomen”, zegt Wolff tegen onder andere The Race. “Maar we gaan daar vandaag niks over communiceren.”

Volgens Wolff is het belangrijk dat Mercedes de voor- en nadelen overweegt. “Werkt dit wel voor ons? Als je dan ja zegt, dan kan je nog altijd met de organisatie bespreken wat er moet veranderen en dat de kwalificatiegroepen niet zo onvoorspelbaar moeten zijn. Wat onze input ook is, ze kunnen ernaar luisteren en er wat mee doen, of niet. Maar het is vooral aan ons om te beslissen wat we in de toekomst willen doen op het gebied van autoracen”, aldus Wolff.

Het vertrek van Mercedes zou een pijnlijke zijn voor de Formule E. Eerder kondigden Audi en BMW al hun vertrek uit de sport aan. Zij hebben in Berlijn de laatste race gereden als fabrieksteam. Bovendien zou er dan al na slechts drie seizoenen een einde komen aan het Formule E-avontuur van Mercedes. Zij zouden dan eind 2022 vertrekken, net voor de introductie van de Gen3-auto.

