Nyck de Vries heeft in de slotrace van het Formule E-seizoen in Berlijn de wereldtitel voor zich opgeëist. De Nederlandse Mercedes-coureur had genoeg aan de achtste plaats om het kampioenschap veilig te stellen in de elektrische raceklasse.

Evans was van de top-6 in het kampioenschap de enige coureur die vanuit de eerste kwalificatiegroep wist door te dringen tot de superpole en bemachtigde daarmee een goede uitgangspositie van de race. De pole ging naar Stoffel Vandoorne, die al geen kans meer maakte op de titel, maar daarmee wel belangrijke punten afsnoepte van de concurrenten van Mercedes-collega De Vries.

Bij de start bleef Evans echter stilstaan op zijn positie en werd van achteren aangereden door Edoardo Mortara, een van de andere grote kanshebbers op de titel. De Vries startte als dertiende, met na het uitvallen van Evans en Mortara Jake Dennis als grootste bedreiging voor het kampioenschap, maar die elimineerde zichzelf kort na de herstart.

De Vries had daarna op de negende plaats alle overgebleven titelkandidaten achter zich en dus als voornaamste opdracht om dat zo te houden. Hij werkte zijn twee verplichte attack modes van vier minuten snel weg en schoof zelfs verder op naar voren, met teamgenoot Vandoorne als extra buffer achter zich.

Een aanval op de derde plek pakte verkeerd uit voor De Vries, maar hij kon het zich veroorloven een paar plekken te verliezen. Sam Bird kwam ook nog voorbij, maar kon niet genoeg punten goedmaken om De Vries van de titel te houden. Regerend kampioen Antonio Felix da Costa eindigde zijn jacht op titelprolongatie in de Berlijnse muur na een touche met Lucas di Grassi, die daarvoor een straf kreeg en zijn titelkansen ook vaarwel kon zeggen.

Robin Frijns ging het slotweekend in als nummer twee van het kampioenschap, maar kon op het voormalige vliegveld Tempelhof geen vuist maken. In beide races finishte hij buiten de punten en bleef daarmee steken op de vijfde plaats in de eindstand. Het zevende seizoen van de Formule E had voor het eerst het predicaat wereldkampioenschap en dus is De Vries de eerste wereldkampioen in de elektrische raceklasse.

Nyck de Vries is wereldkampioen Formule E. Foto: BSR Agency