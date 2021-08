Lucas di Grassi heeft de eerste e-Prix van het weekend in Berlijn gewonnen. Kampioenschapsleider Nyck de Vries bleef in de achterhoede steken, maar kan morgen net als Robin Frijns – en twaalf anderen – nog op jacht naar de wereldtitel in de elektrische raceklasse.

Nyck de Vries moest in de kwalificatie op het voormalige vliegveld Tempelhof genoegen nemen met de negentiende startplaats, Robin Frijns moest de race zelfs vanaf de achterste rij aanvangen. Beiden hadden het nadeel dat ze in de eerste startgroep zaten. Stoffel Vandoorne, de teamgenoot van De Vries bij Mercedes, had op papier betere kansen vanuit startgroep drie, maar kwam desondanks niet verder dan P22.

Jean-Eric Vergne veroverde de poleposition, met zijn DS Techeetah-teamgenoot en regerend kampioen Antonio Felix da Costa naast zich. Zij hielden stand in de openingsfase, ondanks dreiging van Audi-coureur Lucas di Grassi. De Vries kwam in het gedrang door een spin van Sam Bird, maar schoof net als Frijns wel plekje op.

Terwijl enkele coureurs al hun ene verplichte attack mode van acht minuten hadden geactiveerd, kwam halverwege de race de safetycar de baan op. Pascal Wehrlein was in contact gekomen met Nissan-coureur Oliver Rowland en een Berlijns muurtje en vrijwel tegelijkertijd viel de Jaguar van Sam Bird stil op het start/finish-gedeelte.

Net nadat Felix da Costa de koppositie van Vergne had overgenomen, ging ook Di Grassi de Fransman voorbij, terwijl de andere Audi van René Rast zich eveneens aan het front meldde. Vergne moest ook nog een plek prijsgeven aan Edoardo Mortara en zakte zo naar de vijfde plaats. Niet veel later verschalkten beide Audi-coureurs en Mortara ook Felix da Costa. Di Grassi stond de koppositie niet meer af aan Mortara, terwijl Mitch Evans zich opwerkte naar een podiumplaats. Vergne en Da Costa kwamen uiteindelijk achter Jake Dennis als zesde en zevende over de streep.

Kampioenschapsleider De Vries viel door een lekke band, na een botsing met Alex Lynn, ver terug. Frijns eindigde als vijftiende. Voor aanvang van het weekend maakten nog achttien coureurs kans op de kroon in het Formule E-kampioenschap. Daar zijn er met nog één race te gaan veertien van over.

De Vries voert nog altijd de lijst aan, maar dat is niet per se een voordeel. Het betekent immers ook een plek in de eerste kwalificatiegroep wanneer de baan (die morgen in tegengestelde richting wordt afgelegd) nog niet op zijn best is. Felix da Costa plaatste zich vandaag echter wel uit de eerste groep voor de superpolesessie. Het belooft dus een spannende ontknoping te worden. De laatste e-Prix van het seizoen begint zondag om 15.34 uur en is live te zien op Ziggo Sport (Racing) en Eurosport.

De stand met nog één race te gaan:

1. Nyck de Vries, 95

2. Edoardo Mortara, 92

3. Jake Dennis, 91

4. Mitch Evans, 90

5. Robin Frijns, 89

6. Lucas di Grassi, 87

7. Antonio Felix da Costa, 86

8. Sam Bird, 81

9. Jean-Eric Vergne, 80

10. Alex Lynn, 78

11. Nick Cassidy, 76

12. René Rast, 75

13. Pascal Wehrlein, 71

14. Max Günther, 66

15. Stoffel Vandoorne, 63

16. Oliver Rowland, 59

17. André Lotterer, 46

18. Alexander Sims, 44

19. Nico Müller, 30

20. Norman Nato, 29

21. Sébastien Buemi, 20

22. Sergio Sette Camara, 16

23. Oliver Turvey, 13

24. Tom Blomqvist, 5

25. Joel Eriksson, 1