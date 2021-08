In Berlijn wordt komend weekend het Formule E-kampioenschap beslist. Nyck de Vries gaat als WK-leider het slotweekend in, met een voorsprong van zes punten op landgenoot Robin Frijns. Maar er zijn nog veel kapers op de kust.

Er zijn nog twee races te gaan in het Formule E-kampioenschap, er wordt in Berlijn zowel op zaterdag als zondag een e-Prix verreden, dus er zijn nog heel veel punten te verdelen. Nadeel voor De Vries en Frijns is bovendien dat de top-6 van het kampioenschap in de eerste startgroep van de kwalificatie de baan op moet. Daarna kan de concurrentie profiteren van de verbeterende baanomstandigheden. Voordeel is dat dit natuurlijk ook geldt voor de naaste belagers en die dus ook moeilijker aan punten kunnen komen. Het veelbesproken kwalificatiesysteem zorgt er dus voor dat er nog grote sprongen mogelijk zijn in het kampioenschap.

Per race zijn er 25 punten op te rapen voor de winnaar, plus bonuspunten voor de snelste tijd in de groepsfase van de kwalificatie, superpole en snelste raceronde. Let dus naast de kampioenschapsleiders ook op outsiders als Stoffel Vandoorne en Lucas di Grassi, die vanuit de derde kwalificatiegroep voor de eerste race de aanval op de top van het klassement kunnen openen.

Net als vorig jaar vindt de ontknoping plaats op de voormalige luchthaven Tempelhof in Berlijn. In tegenstelling tot een jaar geleden zijn er echter ook weer fans welkom. Ruim 10.000 toeschouwers mogen getuige zijn van de apotheose van het Formule E-kampioenschap. De race op zaterdag begint om 14.04 uur, die op zondag (in tegengestelde rijrichting) om 15.34 uur. De kwalificatiesessies zijn op zaterdag vanaf 10.00 uur en zondag vanaf 11.30 uur. De races worden live uitgezonden op Ziggo Sport Racing en Eurosport, Ziggo zendt ook de kwalificatie live uit.

De huidige stand:

1. Nyck de Vries, 95 punten

2. Robin Frijns, 89

3. Sam Bird, 81

4. Jake Dennis, 81

5. Antonio Felix da Costa, 80

6. Alex Lynn, 78

7. Nick Cassidy, 76

8. Mitch Evans, 75

9. Edoardo Mortara, 74

10. René Rast, 72

11. Pascal Wehrlein, 71

12. Jean-Eric Vergne, 68

13. Stoffel Vandoorne, 63

14. Lucas di Grassi, 62

15. Max Günther, 62

16. Oliver Rowland, 59

17. André Lotterer, 45

18. Alexander Sims, 44

19. Nico Müller, 30

20. Sébastien Buemi, 20

21. Norman Nato, 17

22. Sergio Sette Camara, 16

23. Oliver Turvey, 16

24. Tom Blomqvist, 5

25. Joel Eriksson, 1