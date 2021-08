Nyck de Vries kijkt uit naar de allesbeslissende seizoensfinale van de Formule E in Berlijn. De kampioenschapsleider weet dat het lastig zal zijn aangezien er theoretisch nog achttien coureurs kampioen kunnen worden, maar hoopt dankzij een goede voorbereiding op een goed weekend op Tempelhof.

Het Formule E-seizoen begon uitstekend voor Mercedes EQ-coureur De Vries, die in Diriyah zijn eerste Formule E-zege pakte. Even later volgde zijn tweede overwinning na een bizarre slotfase in Valencia, waar hij een van de weinige coureurs was die de finishvlag zou zien. Daarna verliep het een stuk minder goed voor de 26-jarige Nederlander, die tussen race 6 en 11 slechts één keer in de punten kwam. Toch gaat De Vries de seizoensfinale van de Formule E in als kampioenschapsleider dankzij een dubbel podium in Londen.

Foto: BSR Agency

Lees ook: Formule E: De Vries herovert leiding in kampioenschap

Met twee races op het Berlijnse Tempelhof te gaan staat de leider in het klassement een lastige taak te wachten. De Vries heeft 95 punten achter zijn naam staan terwijl Robin Frijns, de nummer twee in de tussenstand, er 89 heeft. De puntentelling werkt net als in de Formule 1 en dus krijgt de winnaar van een race 25 punten. Daarbij komen ook nog eens drie punten voor de poleposition.

Je hoeft dus geen rekenwonder te zijn om te beseffen dat er theoretisch nog achttien coureurs voor het eerst wereldkampioen – aangezien de FIA de status van wereldkampioenschap vanaf dit zevende seizoen heeft toegekend aan de elektrische raceklasse – in de Formule E kunnen worden. De nummer achttien, Alexander Sims, staat op 44 punten, al moet hij dan op een ongekend wonder hopen om kampioen te worden. Kortom, er kan komend weekend nog van alles gebeuren in de allesbeslissende seizoensfinale. De Vries kijkt uit naar de uitdaging die hem te wachten staat.

Lees ook: Wolff: ‘De Vries en Vandoorne verdienen kans in Formule 1’

“Ik kijk heel erg uit naar komend weekend”, zegt De Vries. “We hebben dit seizoen uiteraard races gehad met genoeg hoogte- en dieptepunten die nog wel in je hoofd blijven zitten. We naderen nu de seizoensfinale in Berlijn, waar we zullen ontdekken wie tot kampioen gekroond zal worden. Ik kan er niet op wachten om te zien of wij als sterkste uit de strijd kunnen komen in het kampioenschap. We weten hoe lastig het zal zijn en hoe dichtbij iedereen in het klassement staat, maar we gaan goed voorbereid de laatste ronde in. We moeten ons nu focussen op de taak die voor ons ligt en we moeten alles doen wat in onze macht ligt. Hopelijk hebben we een goed weekend!”, aldus de Nederlander.

Het tijdschema voor de spannende ontknoping in de Formule E:

Ronde 14



Sessie Datum Tijd VT1 13 Augustus 2021 17:00-17:45 VT2 14 Augustus 2021 08:00-08:30 Kwalificatie 14 Augustus 2021 10:00-10:57 E-Prix 14 Augustus 2021 14:04-15:00

Ronde 15



Sessie Datum Tijd VT3 15 Augustus 2021 08:00-08:30 VT4 15 Augustus 2021 09:30-10:00 Kwalificatie 15 Augustus 2021 11:30-12:27 E-Prix 15 Augustus 2021 15:34-16:30

In FORMULE 1 nr. 10 lees je alles over de titelstrijd tussen Mercedes en Red Bull. FORMULE 1 nr. 10 ligt nu in de winkel en bij abonnees op de mat. Klik hier om het nieuwe magazine te bestellen! Gebruik code GRATIS voor gratis verzending.