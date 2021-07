Nyck de Vries is in de tweede, hectische e-Prix in Londen opnieuw als tweede geëindigd, ditmaal achter Alex Lynn. Daarmee herovert de winnaar van de seizoensopener de leiding in het Formule E-kampioenschap. Robin Frijns is na een verdienstelijke vierde plaats zijn voornaamste uitdager in het slotweekend in Berlijn, half augustus.

Stoffel Vandoorne verzilverde zijn poleposition bij de start, maar kreeg laat in de race een beuk van Oliver Rowland die hem ver terugwierp. Nyck de Vries kon binnendoor glippen en beide passeren, maar moest Lynn later weer voor zich dulden.

Op dat moment reed Lucas di Grassi nog voor hen op de baan. De Audi-coureur dacht slim te zijn door achter de safetycar door de pits te rijden en daarmee zijn voorliggers te passeren, maar kreeg daarvoor een drivethroughpenalty. Die loste hij niet in tijdens de race, waardoor hij werd gediskwalificeerd.

De stewards hadden sowieso een drukke dag, want er waren nogal wat aanvaringen tussen coureurs. Zo werd Antonio Felix da Costa uit de race getikt door André Lotterer en werd René Rast geëlimineerd door Sébastien Buemi. Aan het eind van de race haakten Norman Nato en Sam Bird in elkaar.

Frijns werkt zich eerst hardhandig, maar netjes voorbij Evans, maar kon die plaats niets vasthouden, waardoor hij net naast het podium eindigde. Met de vierde plek in de race klimt hij wel naar de tweede plaats in het kampioenschap, achter landgenoot De Vries.

“Ik weet niet helemaal zeker of dit een goed moment is om bovenaan te staan”, doelt De Vries na afloop op het kwalificatiesysteem waarbij de top-6 in de eerste groep de baan op moet. “Maar dat zien we over een paar weken. Eerlijk gezegd ben ik een beetje teleurgesteld over deze race. Ten eerste verdiende Stoffel de zege, maar hij werd uitgeschakeld door Rowland. Ik had pech met de safetycar terwijl ik net de attack mode had geactiveerd en ik daarna dus een makkelijke prooi was.”

