Nyck de Vries was zeer emotioneel na het behalen van zijn eerste wereldtitel in de Formule E. De Vries zegt dat hij het geluk aan zijn zijde had in de allesbeslissende laatste race in Berlijn, waar hij in de slotfase nog enkele tikjes moest incasseren. Daar was hij dan ook minder blij mee: “Het leek alsof niemand echt respect had.”

“Ik ben sprakeloos, ik begin een klein beetje emotioneel te worden”, aldus een tot tranen geroerde De Vries na het behalen van de wereldtitel. “Het is zo’n lastig seizoen geweest met hoogte- en dieptepunten en iedereen zat een beetje in hetzelfde schuitje. Alles kwam neer op deze laatste race. We hadden het geluk aan onze zijde. Het stemt me vrolijk dat iedereen in orde is bij alles wat er gebeurde vandaag, met het incident bij de start”, doelt de Mercedes EQ-coureur op de crash waarbij Mitch Evans niet wegkwam van zijn startplaats waarna Edoardo Mortara op hem knalde. Zo waren direct twee grote concurrenten van De Vries uitgeschakeld en niet veel later, direct bij de herstart, parkeerde Jake Dennis zijn bolide in de muren.

“We hebben een ongelooflijke race gereden en we hadden een goede pace”, blikt De Vries terug op de race, waar hij aan een achtste plek genoeg had om kampioen te worden. “Tegelijkertijd voelde ik me ook wel een doelwit. Het leek alsof niemand echt respect had. Op een gegeven moment wilde ik de auto gewoon over de finish slepen. Op een gegeven moment wist ik al dat het goed zat. We hebben het gehaald”, aldus de trotse Nederlander. Hij ontsnapte aan erger toen hij rechts in een sandwich zat met teamgenoot Stoffel Vandoorne en André Lotterer. Het kwam tot een lichte touché tussen de drie, maar De Vries kon zijn weg gewoon vervolgen.

Niet alleen De Vries werd kampioen, ook zijn team, Mercedes EQ, werd dankzij het resultaat in de allerlaatste race kampioen bij de teams, waar het ook nog helemaal open lag. “Het team zei dat ik tegen Jev (Jean-Éric Vergne, red.) moest vechten, dat het belangrijk was. Ik vroeg ze me uit te leggen waarom het belangrijk was, want ik wist het niet zeker”, lacht De Vries. “Ik raakte wat gefrustreerd dat ze het me niet wilden zeggen. Toen bleven ze me maar van alle kanten raken. Daar was ik niet zo blij mee, daarom was ik wat knorrig direct na de race. Nu is het eindelijk ingezonken”, sluit de kersverse wereldkampioen in de Formule E met een glimlach af.

Foto: Mercedes